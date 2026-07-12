Рост цен на топливо может обрушить спрос на товары
Эксперты уверены — нынешнее состояние экономики не располагает к росту цен.
По оценке главного экономиста Института экономики роста имени П. А. Столыпина Бориса Копейкина, попытки бизнеса компенсировать удорожание топлива за счет повышения цен на продукцию способны привести к обратному эффекту — падению потребительского спроса. Об этом эксперт рассказал в беседе с ТАСС.
Копейкин пояснил, что нынешнее состояние экономики не располагает к росту цен: наблюдается замедление темпов развития и охлаждение рынка труда. В этих условиях домохозяйства не готовы сохранять прежний уровень потребления при заметном подорожании товаров и услуг. По словам экономиста, любые масштабные попытки поднять цены рискуют столкнуться со стагнацией спроса либо его реальным снижением.
На топливном рынке, как считает эксперт, первостепенной задачей остается достижение баланса между спросом и предложением. Уже реализуются отдельные меры, в том числе финансового характера, направленные на укрепление предложения. При этом административное регулирование спроса, по мнению Копейкина, чревато побочными последствиями — в частности, способно спровоцировать увеличение очередей на автозаправочных станциях.
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