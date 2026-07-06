По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Для бывшего старшего помощника прокурора Советского района Казани Дмитрия Темникова, обвиняемого в покушении на получение крупной взятки (статьи 30, 290 УК РФ) и покушении на посредничество во взяточничестве (статьи 30, 291.1 УК РФ) гособвинение запросило наказание. Экс-представителя надзорного ведомства просят отправить в колонию строгого режима на 12 лет, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала Вахитовского райсуда.

Помимо лишения свободы для Темникова прокурор Рената Исмагилова запросила 12-миллионный штраф и десятилетний запрет работы на руководящих должностях в госструктурах. Кроме того, сторона обвинения просит лишить подсудимого классного чина «младший советник юстиции».

В качестве смягчающих обстоятельств прокуратура отметила наличие у Темникова малолетнего ребенка на иждивении, признание вины по одному эпизоду, а также помощь бойцам СВО.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что по версии следствия, Темников за 500 тысяч рублей обещал представителям некоего предпринимателя Ибниева возбудить уголовное дело по статье «мошенничество». Обвинение считает, что подсудимый обещал отменить ранее «засиленное» прокуратурой отказное постановление в возбуждении дела по заявлению Ибниева.

Что же до второго эпизода дела, то обвинение уверено, что Темников оказался посредником в схеме по «покупке» отсрочки на арест счетов компании «Партнер» Вазгена Ахояна. Предприниматель лично обратился к прокурору, а тот передал взятку знакомым, оставив себе за посреднические услуги 20 тысяч рублей. Остальные же участники преступления получили 160 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Темников свою вину по эпизоду заказного возбуждения дела не признал. На старте процесса защита отмечала, что основные свидетели обвинения давали показания с целью избежать ответственности самим. Следствие, по словам адвоката Руслана Гарафиева, опиралось на показания других участников коррупционной цепочки.

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