Питомца забрали во время отлова безнадзорных животных.

Автор фото: ГУФССП России по Татарстану

В Татарстане во время отлова безнадзорных животных поймали собаку по кличке Эдди. Раньше пес жил у женщины, которая подобрала его раненого и выходила. Когда пса поймали, он находился рядом с частным домом, не проявлял агрессии и не представлял опасности. Суд уже постановил, что собаку нужно вернуть законной владелице. Однако жительница Елабуги, которая занимается отловом животных, продолжает незаконно удерживать пса и не исполняет решение суда.

Тогда к работе приступили судебные приставы. Исполнительные производства возбуждены. Женщина уведомлена в установленном законом порядке, на ее средства уже обращено взыскание, а за неисполнение решения в добровольный срок взыскан исполнительский сбор.

Если женщина продолжит игнорировать решение суда, ее вновь ожидает исполнительский сбор по новому исполнительном производство об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Ее также могут привлечь по статье о неисполнении должником требований неимущественного характера, а при злостном уклонении от исполнения судебного акта после применения административных мер - и к уголовной ответственности по статье о злостном неисполнении или воспрепятствовании исполнению вступившего в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Татарстане собаку забрали от хозяйки в приют за нападение на детей. У ребят зафиксировали укусы.

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