Происшествия
30 июня 10:45
Автор материала:
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Андрей Мартыгин

Журналист

Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего зампрокурора города Гумера Нафиева к семи годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупной взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Помимо лишения свободы Нафиева приговорили к штрафу в пять миллионов рублей и взыскали с него миллион рублей как незаконно полученное вознаграждение. Отметим, что следствие вменяло Нафиеву взятку в три миллиона рублей. Также суд лишил бывшего зампрокурора Казани почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» и классного чина «советник юстиции». Кроме того, Нафиеву запрещено работать в руководящих должностях шесть лет.

Напомним, что, по версии обвинения, Нафиев в обмен на взятку предоставил своим знакомым постановление о прекращении уголовного дела беглого олигарха Александра Кондратенкова, обвиняемого в выводе миллиардных активов страховой компании «НАСКО». Правоохранители уверены, что за незаконное вознаграждение Нафиев не стал бы обжаловать постановление о прекращении расследования дела бизнесмена, благодаря чему тот мог полностью избежать ответственности, однако все материалы по Кондратенкову успели забрать в Следственный департамент Москвы.

Следствие установило, что с Кондратенковым Нафиева связывали несколько посредников — это Евгений Коклягин, Владимир Бойков и Владимир Кучинский. Участники коррупционной цепочки похитили у Кондратенкова свыше 130 миллионов рублей. Председательствующий Динар Хабибуллин признал тройку подсудимых виновными в мошенничестве и покушении на посредничество во взяточничестве и назначил фигурантам дела реальные сроки.

Коклягина и Кучинского приговорили к 9 годам строгого режима и штрафу в 61 миллион рублей. Бойкова — к 10 годам строгого режима и штрафу в 6 миллионов рублей.

В прениях сторон гособвинитель Марат Сулейманов запрашивал для Нафиева 13 лет строгого режима. Для Кучинского и Коклягина — по 15 лет аналогичного наказания. И для Бойкова — 17 лет «строгача».

В свою очередь Нафиев в прениях защиты говорил, что ничего незаконного не совершал — постановление можно было получить законным путем, а деньги от своих знакомых он воспринимал как знак внимания, а не взятку. Защита намерена обжаловать решение.

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