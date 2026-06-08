Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Автор фото: Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»

По прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2026 году объем выдачи рынка продемонстрирует отрицательный темп прироста — выдачи сократятся в пределах 5%. Это связано с тем, что в 2025 году объем выдачи оставался примерно на одном уровне: около 500 миллиардов рублей каждый квартал, и при этом правила регулирования были достаточно спокойными.

Ситуацию усугубят изменения для микрофинансовых организаций (МФО) в 2026 году, которые негативно повлияют на динамику выдач. Из-за сохранения объема выдач на одном уровне аналитики прогнозируют усиление тренда на продажу просроченных займов, а также сокращение рыночного портфеля на 10%, до 685,8 миллиарда рублей, по итогам 2026 года. Давление на прибыль бизнеса также скажется на бизнесе: часть клиентов перейдет на займы с более длинным сроком и низким процентом, а ограничение на переплату снизит доходы МФО. В итоге, прибыль бизнеса может уменьшиться примерно на 10% в 2026 году.

К концу года количество компаний на рынке МФО, по прогнозам «Эксперт РА», сократится на 12%, до 740 штук. Регуляторные нововведения требуют от компаний более гибких и разнообразных предложений, чтобы лучше конкурировать за клиентов. В 2026-м крупные участники, сконцентрировавшись на работе с повторными клиентами, продолжат снижать маркетинговые расходы, вместе с тем небольшим компаниям будет сложнее выдавать высокомаржинальные микрозаймы после введения подхода «два займа в руки», при этом их операционные расходы только увеличатся.

Банк России серьезно взялся за МФО

Ранее рынок МФО уже подвергался регуляторным изменениям: с марта 2026 года компании не могут выдавать деньги без проверки биометрических данных заемщика, если заявка оформляется онлайн. С 1 марта 2027 года это правило будет распространяться и на малые микрофинансовые организации (с уровнем капитализации до 100 миллионов рублей и ограниченным набором операций). Чтобы получить займ, придется зарегистрироваться в Единой биометрической системе, сделать фото лица и голосовую запись в банке или в приложении «Госуслуги». Данная мера, по мнению регулятора, должна снизить количество мошеннических займов.

В целях избежания ситуаций, когда заемщик берет новый кредит для погашения старых, Банк России вводит ограничение на количество займов в одни руки. С 1 октября 2026 года тем, кто уже имеет два непогашенных микрозайма, не выдают третий. Воспользоваться услугами МФО получится только после полного погашения текущих задолженностей. А с 1 апреля 2027 года количество непогашенных займов, допустимых для оформления нового, уменьшат до одного.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане отрицательная динамика по выдаче микрозаймов наблюдалась уже с 2025 года, когда с МФО, зарегистрированными в республике, заключили около 330 тысяч договоров микрозайма почти на 5,4 миллиарда рублей (на 14,3% меньше, чем годом ранее). Это следует из статистики Нацбанка по Татарстану. В то же время доля просроченной задолженности на срок более 90 дней по итогам 2025 года достиг 21,23%. Всего, согласно реестру Банка России, в республике зарегистрированы 18 действующих МФО.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

По данным СРО «МиР», Татарстан входит в топ-5 регионов-лидеров по активности на рынке МФО: общий объем портфеля по итогам 2025 года составил 763 миллиарда рублей. Средняя сумма займа в регионе находится в районе 12-16 тысяч. При этом запрашиваемая сумма выше фактически выданной — 22 тысяч рублей, что говорит о том, что у заемщиков более высокие ожидания, но МФО не рискуют одобрять большие суммы в условиях экономической турбулентности.

Обязательное подтверждение биометрии клиентов для получения займа онлайн нанесет серьезный урон по МФО по причине низкой базы слепков, заметили в СРО «МиР». Однако на текущий год основная масса игроков смогла решить этот вопрос, отказавшись от статуса микрофинансовой компании (МФК), на которых данное требование уже распространяется с 1 марта текущего, в пользу микрокредитной компании (МКК). Тем самым они сдвинули на год выполнение данного обязательства.

Сокращение портфеля — естественная реакция на ужесточений условий

С прогнозами «Эксперт РА» согласились участники рынка микрокредитования, опрошенные «Вечерней Казанью». В МКК «Займер» нашему изданию рассказали, что к законодательным нововведениям начали готовиться еще в конце 2025 года, сокращая выдачи. Поэтому по итогам года рынок показал очень сдержанный рост.

— В 2026 году поэтапно будет вводиться целый ряд ограничений в отношении МФО, и в период их реализации сложно ждать от сектора лучших результатов. В наиболее оптимистичном варианте мы можем увидеть значения выдач займов на уровне прошлого года. Эта картина будет актуальна для всей страны, в частности и для Татарстана, — считает генеральный директор МКК «Займер» Роман Макаров.

Прогнозу «Эксперт РА» доверяет и коммерческий директор ГК Lime Credit Group Артем Павлов. Помимо стагнации ежеквартального объема выдач, ужесточения регулирования и тренда на продажу ранней просрочки, на объемы выдачи будет давить консолидация рынка и уход мелких МФО. Он допустил, что в Татарстане произойдет аналогичное снижение: регуляторные меры затронут все регионы, а часть спроса может переключиться на банковские кредиты, условия по которым смягчатся.

Директор по развитию бизнеса Альфа-Денег Надежда Димченко согласилась, что в 2026 году рынок микрозаймов сократится, однако она прогнозирует более выраженное снижение — около 22% по итогам года. Наибольшее влияние окажут ужесточение расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), ограничение полной стоимости кредита (ПСК), снижение предельного размера переплаты до 100% и, чуть позже, в начале 2027 года — введение обязательной биометрии. Ключевым фактором, определяющим динамику снижения, станет скорость адаптации рынка к регулярным изменениям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Генеральный директор МФК «Саммит» Алексей Имховик сообщил, что в 2025 году количество выдач микрозаймов в Татарстане сократилось на 29,2%, однако в денежном выражении объем остался практически на том же уровне, снизившись всего на один процент. Произошло это благодаря значительному росту среднего чека: с 23 до 32,4 тысячи рублей.

— Это прямое следствие нашей стратегии. Мы целенаправленно сокращаем долю коротких высокооборотных займов и перераспределяем портфель в пользу среднесрочных продуктов с рассрочкой платежа. В Татарстане этот тренд проявился наглядно: клиенты стали брать более крупные суммы на более длительный срок. Для нас это означает более предсказуемый денежный поток, а для заемщика более комфортный график платежей, — рассуждал собеседник.

Снижение выдач Имховик считает естественной реакцией на ужесточение регулирования: документальное подтверждение дохода, биометрия, снижение предельной переплаты, макропруденциальные лимиты. Но падение на 5% это, по мнению руководителя МФК, средняя температура по рынку. В регионах с устойчивой экономикой, к которым относится и Татарстан, он ожидает более сглаженную динамику.

План ЦБ: свести к минимуму сегмент займов «до зарплаты»

Учитывая, что спрос на потребительские микрозаймы только растет, регуляторика Банка России ограничивает возможности рынка, заметил ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вадим Крапп. Нововведения на рынке МФО последовательно ослабят сегмент выдачи микрозаймов «до зарплаты» и других продуктов с высокой процентной ставкой, что повышает уровень отказов со стороны компаний.

— При этом рынок старается адаптироваться под меняющиеся правила игры: в последнее время набирают популярность договоры с кредитным лимитом, которые позволяют гибко управлять рассчитанной долговой нагрузкой заемщиков и сохранить клиентскую базу, — рассказал эксперт.

По прогнозу «Эксперт РА», объем выдачи в четвертом квартале 2026 года сократится в пределах 20%. Дело в том, что под количественные ограничения, в отличие от других мер, нельзя перестроить существующие продукты, поскольку компании в полной мере не способны контролировать действия клиента на этапе подачи заявок на получения займа (клиент может обратиться в несколько МФО за разными суммами и по разным условиям). Нововведение приведет к тому, что новые клиенты не смогут оформить более двух займов, но и «постоянники», которые полностью закрывают договор займа и обращаются за новым, могут столкнуться со сложностями при одновременном обращении к нескольким МФО за небольшими суммами. Клиенты, обращающиеся за займами от 30 до 100 тысяч рублей в одну-две компании, не почувствуют появление новых требований, уверен эксперт.

С наибольшими сложностями при получении новых займов, по мнению эксперта, столкнутся потенциальные заемщики, не имеющие легальных доходов или имеющие минимальный доход, не имеющие ликвидного имущества для залога, а также имеющие высокий уровень закредитованности, в первую очередь, активно пользующиеся займами микрофинансовых организаций.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков обратил внимание, что МФО все чаще кредитуют проверенных клиентов и сокращают работу с высокорисковым сегментом.

— По сравнению с 2021–2024 годами рынок стал значительно более зрелым и консервативным. Эпоха агрессивного роста закончилась, началась консолидация и очистка отрасли. Выживают крупные игроки с качественным скорингом и доступом к фондированию, — пояснил эксперт.

Потребители становятся более осторожными, чаще сравнивают условия и реже берут несколько займов одновременно. Спрос постепенно смещается от классических «займов до зарплаты» к более крупным и длинным продуктам. Поэтому снижение доступности быстрых денег для населения окажет скорее нейтральный или умеренно позитивный эффект: замедляется накопление проблемной задолженности домохозяйств.

Рост числа банкротств и «черные кредиторы» — какие могут быть последствия?

Из-за ужесточения требований к заемщикам и утраты многими потенциальными заемщиками возможности получить легальные кредит или заем возможен рост «черного» рынка кредитования, опасается доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох. Одновременно можно ожидать и увеличения количества банкротств физических лиц, которые в новых условиях не смогут ни наращивать, ни рефинансировать свои долги, с обслуживанием которых имеются сложности. Эксперт также сомневается, что закредитованность населения снизится. Если меры Банка России хотя бы замедлят темпы роста долга, это уже будет положительным результатом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В числе последствий ужесточения условий выдач генеральный директор Moneyman Артем Быков согласился, что нереализованный спрос найдет выход в теневом секторе кредитования. Предпосылкой для перетока заемщиков к нелегальным кредиторам послужит отсутствие масштабной работы по наполнению базы граждан, прошедших соответствующую процедуру идентификации и не только за счет ресурса МФО, а комплексно, через другие каналы. В первую очередь это касается клиентов МФО, которые пользуются микрофинансовыми услугами не на постоянной регулярной основе, — поделился мнением собеседник.

Быков подчеркнул, что для рынка МФО массовый переход клиентов к черным кредиторам несет и репутационные риски, сводя на нет все многолетние совместные усилия участников рынка и регулятора по его обелению, повышению его прозрачности. Риски для заемщиков эксперт считает очевидными: они вступают на территорию, где взаимодействие с кредиторами находится полностью за рамками правового поля. Такое часто приводит к тому, что заемщик в конечном итоге лишается денег в объеме, который несопоставим с суммой взятого займа. Это могут быть и гигантские накопившиеся в результате кабальных условий проценты, и имущество заемщика, включая жилье.

— Не стоит забывать и о том, что партнерами таких кредиторов нередко выступают полностью незаконно работающие коллекторы с соответствующими методами взыскания, вплоть до физической расправы с должником, его близкими людьми. То есть речь идет не просто о колоссальных материальных убытках, но и о здоровье людей, — предупредил Быков.

Банк России на протяжении 2025 года ограничивал закредитованность через макропруденциальные лимиты, запрет учитывать неподтвержденные доходы при расчете ПДН и через подготовку перехода к правилу «один заем в руки», утверждает младший аналитик отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Илья Кузьминых. С 1 апреля 2026 года предельный размер переплаты по краткосрочным займам снижен со 130 до 100% от суммы долга, а с 1 марта микрофинансовые компании обязаны идентифицировать заемщиков по биометрии при выдаче онлайн-займов. Этот набор требований напрямую сужает круг клиентов и снижает доходность отдельных продуктов.

Однако сильнее всего по рынку ударит связка из двух мер, уверен эксперт: расчет долговой нагрузки только по подтвержденным доходам отсечет значительную часть заемщиков, у которых раньше доход учитывался со слов. Снижение предельной переплаты до 100% меняет экономику длинных займов и делает часть продуктовой линейки нерентабельной.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В качестве альтернативы кандидат экономических наук, отраслевой эксперт Ольга Горюкова предложила КПК (кредитные потребительские кооперативы), к которым не применяется регулирование и ограничения МФО. По ее словам, они сейчас активно финансируют физических лиц, но риск, что уже в ближайшее время люди, получившие отказ в МФО, начнут обращаться к нелегальным кредиторам, все еще остается высоким.

— Меры Банка России жесткие. Они в совокупности к концу года приведут к существенному снижению доли рынка МФО в розничном сегменте, а также будут способствовать перетоку клиентов к нелегальным «черным» кредиторам. Многие клиенты обращаются в МФО в сложных жизненных ситуациях: когда человеку срочно нужны деньги, а банки отказали в кредитовании. Клиентам МФО, как и раньше, будут нужны деньги, но взять их будет негде: ни банки, ни МФО из-за ограничительного регулирования будут не способны предоставить заемные средства своим клиентам. Поэтому нельзя исключать, что население начнет рассматривать любые варианты получения займов, в том числе через обращение за деньгами к «нелегалам», — опасается эксперт.

Горюкова подчеркнула: этот сегмент рынка неконтролируем, нерегулируем и опасен для граждан, потому что процентные ставки в итоге будут значительно выше, чем ставки, предлагаемые МФО.

Рынок ждет охлаждение и постепенное сжатие

Ольга Горюкова ожидает более значительного сокращения портфеля микрозаймов розничным клиентам, чем в консервативном прогнозе агентства «Эксперт РА». По оценке эксперта, выдачи к концу 2026 года сократятся на 10-15%, портфель — на 15-20% по сравнению с 2025 годом.

— МФО становится все труднее исполнять все обязательные требования, определяемые регулятором. Включение в процессы обязательной биометрической идентификации требует значительных вложений, а также отвлечения от бизнес-задач ресурсов на внедрение и создание соответствующей ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей соблюдение требований по информационной безопасности, работе с персональными данными заявителей, — рассуждала эксперт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Несмотря на сокращение портфеля, пока рынок «держится», констатировала собеседница. Многие микрофинансисты настроены позитивно, они не верят, что сейчас для рынка настала другая реальность. Поэтому большинство российских МФО еще с прошлого года находятся в постоянном поиске вариантов решения и ответа на вопрос «как вернуться к прошлогодним темпам роста выдачи и портфеля, как расти в таких жестких условиях регулирования?».

— Настрой — это хорошо, но реальность действительно другая. Рынок ждет охлаждение и постепенное сжатие. И происходит это уже прямо сейчас, — предупредила Горюкова.

Спрос на микрокредиты не упал — клиенты также активно, как и в 2025 году, обращаются за займами в МФО, сообщила собеседница. При этом клиенты откликаются на новые предложения микрофинансового рынка. Они готовы получать длинные займы, заранее открывать возобновляемые кредитные лимиты, чтобы в будущем иметь возможность воспользоваться открытым лимитом. Как раз за счет новых микрофинансовых длинных продуктов темп снижения объемов выдачи у отдельных МФО останется на уровне до 5% к концу года. Однако эксперт подчеркнула: в большинстве случаев это исключение, а не правило.