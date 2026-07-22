В суде по делу о продаже мочи пьяному водителю «Порше» тремя сотрудниками ДПС допросили ключевого свидетеля — начальника ГАИ Приволжского и Вахитовского районов Инсафа Ибрагимова.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Никаких взяток от водителей напрямую — только через начальство. Примерно такой принцип работы Госавтоинспекции Казани вскрылся в Советском райсуде города по делу трех действующих сотрудников ДПС: Александра Григорьева, Ильшата Султанова и Владислава Школьникова. По версии следствия, они получили от пьяного водителя «Порше» 100 тысяч рублей за то, что сдали вместо него мочу, когда тот предложил «договориться».

На последнем процессе председательствующая Ирина Сухова огласила часть показаний ключевого свидетеля обвинения по делу — начальника ГАИ Казани по Приволжскому и Вахитовскому районам Инсафа Ибрагимова. Именно через него пьяный водитель люксового авто и смог договориться о пикантной услуге непривлечения к ответственности. В суд Ибрагимов не явился, попросив считать свои показания на стадии предварительного следствия правдивыми.

История одной остановки

Три часа ночи 15 июля 2023 года. Экипаж сотрудников ДПС Школьникова и Султанова останавливает подозрительный «Порше Панамера» неподалеку от церкви на улице Академика Сахарова в Казани — водитель был пьян. Им оказался некто Михаил Валяшко. Причем владелец иномарки, судя по всему, находился под воздействием наркотиков: «Торчок», — так в своем допросе Ибрагимов окрестил водителя.

Чтобы не проходить медосвидетельствование и не лишаться водительских прав, Валяшко пробует договориться на месте. Но вместо ясного ответа сотрудники ДПС дали ему время, чтобы он нашел нужный контакт. И Валяшко звонит своему другу Ринату Фатыхову.

Тот — начальнику ГАИ Приволжского и Вахитовского районов Инсафу Ибрагимову, который ночью как раз не спал и возвращался на своей BMW из ночного клуба. Именно в ходе того разговора Фатыхов представил Валяшко как «торчка» — и указал на то, что если водитель сдаст анализы, то лишится прав. В свою очередь, Фатыхову это говорил сам Валяшко, считает сторона обвинения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После звонка Фатыхова Ибрагимов решил позвонить своему подчиненному Александру Григорьеву — тот отвечал за работу экипажа Султанова и Школьникова. Вместе мужчины приехали на место остановки водителя «Порше», где обо всем и договорились. Сошлись на сумме в 100 тысяч рублей. Наличкой Валяшко передал 80 тысяч, еще 20 — переводом на счет друга Ибрагимова из ночного клуба. Тот обналичил деньги и передал их начальнику районной Госавтоинспекции.

Взамен кто-то из инспекторов сдал анализы за Валяшко при прохождении медосвидетельствования. Пока пьяный водитель искал контакты, его уже направили в больницу. И просто так отменить это решение у полицейских не получилось бы.

— Григорьев сказал, что направление на освидетельствование водителя уже составлено, нужно решить, как с этим быть, так как направление имеет присвоенный номер, за который необходимо отчитываться в отделении исполнения административного законодательства полка ДПС. Потом кто-то из них двоих: или Султанов, или Школьников, предложил сдать анализ мочи за водителя «Порше» Валяшко. Все согласились, так как направление на освидетельствование было уже составлено, — огласила показания Ибрагимова председательствующая Ирина Сухова.

Позиция защиты

Пока защита по делу не представила детальной позиции, однако успела указать суду на то, что показания Ибрагимов изначально давал в статусе обвиняемого. И из материалов дела известно, что за посреднические услуги от Фатыхова он получил 10 тысяч рублей. В свою очередь сам Фатыхов получил от Валяшко 50 тысяч рублей.

Также сторона защиты отмечала в начале судебного следствия, что подтвердить показания основных свидетелей обвинения невозможно: они отправились на СВО, а Валяшко и вовсе числится погибшим. На «гражданке» водитель «Порше» владел компанией по продаже шин «Трейд-ПЛИТ». Известно также, что Валяшко, Ибрагимов и Фатыхов написали явку с повинной в один день в июне прошлого года.