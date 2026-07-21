Замначальника депо по ремонту Владимир Яннаев рискует оказаться за решеткой на 12 лет по делу о получении взятки в крупном размере.

Автор фото: Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»

В Кировском райсуде Казани стартовало рассмотрение дела Владимира Яннаева — 46-летнего замначальника по ремонту вагонного депо «Казань». По версии следствия, мужчина получал взятки от представителей нескольких фирм за то, чтобы условия контракта от РЖД исполняли не сотрудники коммерческих организаций, а подчиненные Яннаева.

В общей сложности фигурант дела получил свыше 400 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения. В суде мужчина признал вину и заявил, что деньги, полученные от коммерсанта, он частично тратил и на нужды РЖД.

Отметим, что взятка, полученная Яннаевым, шла на выполнение и приемку работ по контракту на ремонт биотуалетов в поездах. Сразу же после оглашения свидетельских показаний председательствующий Сергей Степанов постановил вернуть дело прокурору для «утяжеления» обвинений. Судья решил, что в материалах недостает квалифицирующего признака о совершении Яннаевым именно незаконных действий в пользу взяткодателя.

Кого и за что

Перед самым началом процесса суд установил личность подсудимого — Яннаев представился, назвал место работы, заявил, что состоит в гражданском браке и имеет двух детей, у которых, в свою очередь, имеются проблемы со здоровьем.

После разъяснения прав, суд предоставил слово татарскому транспортному прокурору Фариду Фатуллаеву. Представитель надзорного ведомства отметил, что взятки Яннаев получал от представителя двух фирм — ООО «Сатурн» и ООО «ЭКО-Ремонт» — некоего Батанина.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

По версии следствия, коммерсант с 2019 по 2022 год ежемесячно платил подсудимому по 15 тысяч рублей, чтобы тот помогал находить работников для ремонта биотуалетов в поездах. И Яннаев действительно помогал — он поручал эту работу слесарям, занимавшимся кузовным ремонтом поездов, и какое-то время они ее выполняли в свое рабочее время, без каких-либо компенсаций.

Из оглашенных в суде свидетельских показаний также следует, что Батанин нередко нанимал сотрудников на «Авито», причем трудового договора на руки бизнесмен не отдавал. Официально же трудоустроенных сотрудников для выполнения контракта на ремонт биотуалетов в поездах компании не имели.

Батанину такая схема была выгодна: он получал деньги за выполнение контракта, делая при этом минимум затрат — не отчисляя из организации налоги и взносы в пенсионный фонд за своих сотрудников. Сколько при этом заработал взяткодатель, из дела в суде не упоминалось — суммы контрактов остались неразглашенными.

Позиция защиты

После того как прокурор закончил читать обвинительное заключение, подсудимый заявил, что оно ему понятно, что вину он признает, однако отмечает: работа по контракту действительно выполнялась и номинального характера не имела.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

При этом часть денег, полученных от Батанина, замначальника депо направлял и на нужды РЖД: оплачивал почтовые расходы, помогал с работой по ремонту туалетов. В суде его защитник Марат Гайнуллин также просил приобщить к делу копию удостоверения о получении Янаевым памятной медали за помощь в организации БРИКС. Кроме того, подсудимый сегодня помогает и бойцам СВО, отметила сторона.

Однако как скоро суд снова оценит эти обстоятельства наряду с доказательствами обвинения — зависит от прокуратуры, которой суд указал на недостаточно строгое обвинение.