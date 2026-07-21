Актер Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни
Последние месяцы жизни артист боролся с раком легких.
В возрасте 64 лет из жизни ушел актер Дмитрий Поднозов. О печальной новости сообщили в петербургском театре «Особняк».
«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А ещё он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вёл театр и нас всех за собой», — говорится в сообщении.
О дате и времени прощания команда сообщит позже. Последние месяцы жизни артист боролся с раком легких, который и стал причиной смерти.
Поднозов был одним из основателей этого театра и художественным руководителем. Известность ему принесли роли в фильмах и сериалах «Тайны следствия», «Пророк. История Александра Пушкина», «Мажор», «Среда обитания» и других.
Ранее сообщалось, что из жизни в возрасте 58 лет ушел первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. В числе его наград — медаль «В память 1000-летия Казани», благодарности раиса Татарстана, а также медаль республики «За доблестный труд».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?