Происшествия
21 июля 17:17
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«Вечерняя Казань»

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Актер Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни

Последние месяцы жизни артист боролся с раком легких.

Актер Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни

Автор фото: vk.ru/osobnjak

В возрасте 64 лет из жизни ушел актер Дмитрий Поднозов. О печальной новости сообщили в петербургском театре «Особняк».

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А ещё он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вёл театр и нас всех за собой», — говорится в сообщении.

О дате и времени прощания команда сообщит позже. Последние месяцы жизни артист боролся с раком легких, который и стал причиной смерти.

Поднозов был одним из основателей этого театра и художественным руководителем. Известность ему принесли роли в фильмах и сериалах «Тайны следствия», «Пророк. История Александра Пушкина», «Мажор», «Среда обитания» и других.

Ранее сообщалось, что из жизни в возрасте 58 лет ушел первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. В числе его наград — медаль «В память 1000-летия Казани», благодарности раиса Татарстана, а также медаль республики «За доблестный труд».

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