Общество
14 июля 20:31
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«Вечерняя Казань»

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Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за ажиотажа, который наблюдается в последние дни на АЗС Казани, объем поставок топлива на отдельные заправки увеличили. Но это не сняло напряжения, прокомментировала ситуацию в городе руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.  

- На сегодняшний день производители топлива отмечают панический спрос. Одна и та же заправка ранее продавала 15 тонн топлива за 24 часа, а уже сегодня этот же объем разбирают за 6 часов. Причина - массовый выкуп тороплива впрок, - пояснила Лилия Галимова.  

Несмотря на запрет сливать бензин в канистры, водители продолжают делать это.  В итоге - километровые очереди на АЗС и  дефицит топлива, хотя оно есть.  

Жителям Казани рекомендуют заправляться по потребности и не поддаваться панике. Рустам Минниханов дал поручение всем службам, ответственным за топливный сектор, проводить регулярные проверки на АЗС и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры, сообщила Галимова.   

- На сегодняшний день поставки топлива на АЗС идут по графику. Запасов достаточно, - заверила она.

Ранее сообщалось, что бензин в России подорожал на четверть за год из-за ремонтов НПЗ и дефицита. АИ-92 продаётся чаще, АИ-95 и АИ-98 теряют покупателей.

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