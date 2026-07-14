Общество
14 июля 19:58
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«Вечерняя Казань»

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Останина хочет вернуть уголовное наказание за побои в семье

Текущая норма не работает эффективно.

Останина хочет вернуть уголовное наказание за побои в семье

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой вернуть в уголовный кодекс ответственность за побои в семье при первом совершении правонарушения. С таким предложением она обратилась к председателю Верховного суда России Игорю Краснову.

В 2017 году побои в семье причислили к административным правонарушением. В первый раз человеку назначается только штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. Однако эта норма не работает эффективно, написала парламентарий в «Максе».

На сегодняшний день число случаев домашнего насилия остается высоким, а декриминализация создала ощущение безнаказанности у агрессоров. Нынешних мер не хватает для защиты жертв.

Данный законопроект направлен на защиту наиболее уязвимых категорий россиян - женщин, детей и пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами домашнего насилия. Подобные запросы Останина направила также в МВД, Минтруд, аппарат Уполномоченного по правам человека и Судебный департамент.

Ранее сообщалось, что казанца наказали условно за жестокое избиение жены. Пьяный мужчина толкнул жену на пол, схватив за волосы. Затем дважды ударил головой о пол. Также не менее десяти раз ударил правой ногой по туловищу. В результате женщина получила тяжкий вред здоровью.

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