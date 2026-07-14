Постановление предусматривает бесплатную юрпомощь, медобслуживание и так далее.

Автор фото: Минобороны РФ

Татарстанский Кабмин утвердил единый перечень мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. С постановлением можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

В частности, военные и их родственники смогут бесплатно или на льготных условиях посещать госучреждения культуры и спорта, выставки, образовательные, физкультурные и спортивные мероприятия. В числе субсидий — газификация жилья на сумму до ста тысяч рублей, помощь в трудоустройстве, профессиональной переподготовке и открытии собственного дела.

Предусмотрены и дополнительные гарантии, например, бесплатная юридическая помощь, внеочередной медобслуживание и санаторно-курортное лечение, а также бесплатная психологическая и психотерапевтическая поддержка.

Для детей бойцов подготовили меры поддержки в сфере образования: право на первоочередное зачисление в государственные детские сады и школы по месту жительства, освобождение от оплаты за детсад и группы продленного дня, предоставление бесплатного допобразования, питания в школах и учреждениях СПО, льготные путевки в лагеря.

Такие меры поддержки будут действовать как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. А для военных, получивших инвалидность, а также для семей погибших военнослужащих они сохранятся бессрочно.

Ранее сообщалось, что ветеранов СВО в Казани переобучают на слесарей и операторов беспилотников. Они также становятся водителями, альпинистами и сварщиками.

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