Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
В Нижнекамске сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина снял на телефон последствия атаки беспилотника по промышленному предприятию и выложил запись в общедоступный чат в мессенджере.
Сам он объяснил, что в тот момент находился на территории организации, увидел случившееся и решил поделиться кадрами с интернет-сообществом. Позже, когда в комментариях его начали критиковать, видео удалил. Однако это не спасло от визита полиции. В отношении гражданина уже вынесено прокурорское предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
Ранее сообщалось, что полиция Казани задержала жителя Чувашии, подозреваемого в подмене товаров. Похищенные процессоры парень уже успел продать.
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