Происшествия
9 июля 12:52
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«Вечерняя Казань»

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Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд встал на сторону мачехи в деле получения выплат после смерти бойца СВО. Иск заявительница направила к бывшей супруге военного, так как именно она получила выплаты после гибели. На заседании мачеху признали фактическим воспитателем военнослужащего, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Представитель надзорного ведомства подтвердил: женщина занималась воспитанием и содержанием ребенка с трехлетнего возраста, растила его как родного сына, полностью оплачивала обучение вплоть до совершеннолетия и создала все необходимые условия для становления будущего защитника Отечества. Права женщины были восстановлены.

Ранее сообщалось, что девочке-инвалиду из Татарстана помогли добиться выплат после смерти отца на СВО. Изначально Нижнекамский горсуд отклонил исковые требования прокуратуры.

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