Происшествия
9 июля 11:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Татарстане музей незаконно продавал школьникам билеты по «Пушкинской карте»

Мероприятия для учеников должны были быть бесплатными, однако сотрудники смогли «заработать» на них свыше 69 тысяч рублей.

В Татарстане музей незаконно продавал школьникам билеты по «Пушкинской карте»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Азнакаевский краеведческий музей, где проводились экскурсии для старшеклассников, привлек к себе внимание прокуратуры. Учреждение участвует в программе «Пушкинская карта», но мероприятия для школьников в нее не входили — они должны быть для ребят бесплатными. Однако это не помешало сотрудникам продавать билеты по 450 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

С декабря 2025 года по апрель 2026 года музей провел 11 экскурсий, которые посетили 172 школьника. Из них 154 попали на бесплатное мероприятие, заплатив за билет по «Пушкинской карте». Ребятам для оплаты направляли ссылку, но экскурсия значилась в программе как «квест». В итоге сотрудники незаконно заработали 69,3 тысячи рублей.

В отношении музея и должностного лица возбудили дело о нецелевом использовании бюджетных средств. Директору учреждения внесли представление об устранении нарушения федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что заведующую детсадом в Казани обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Женщина фиктивно устроила на работу сотрудницу и получала за нее зарплату.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд не стал возвращать прокурору дело турка, зарезавшего супругу в Казани

Защита настаивала на нарушении права на защиту.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.