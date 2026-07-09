Мероприятия для учеников должны были быть бесплатными, однако сотрудники смогли «заработать» на них свыше 69 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Азнакаевский краеведческий музей, где проводились экскурсии для старшеклассников, привлек к себе внимание прокуратуры. Учреждение участвует в программе «Пушкинская карта», но мероприятия для школьников в нее не входили — они должны быть для ребят бесплатными. Однако это не помешало сотрудникам продавать билеты по 450 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

С декабря 2025 года по апрель 2026 года музей провел 11 экскурсий, которые посетили 172 школьника. Из них 154 попали на бесплатное мероприятие, заплатив за билет по «Пушкинской карте». Ребятам для оплаты направляли ссылку, но экскурсия значилась в программе как «квест». В итоге сотрудники незаконно заработали 69,3 тысячи рублей.

В отношении музея и должностного лица возбудили дело о нецелевом использовании бюджетных средств. Директору учреждения внесли представление об устранении нарушения федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что заведующую детсадом в Казани обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Женщина фиктивно устроила на работу сотрудницу и получала за нее зарплату.

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