Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 7 июля в России заработали обновлённые правила назначения пенсий. Минтруд в одном документе прописал всё, что нужно, и главное — теперь обычный паспорт закрывает сразу четыре позиции: личность, возраст, место жительства и гражданство. Больше не нужно таскать отдельные справки из ЗАГСа или МВД. У детей до 14 лет — свидетельство о рождении, у военных — удостоверение, у иностранцев — вид на жительство.

Большую часть данных Соцфонд добывает сам: стаж, зарплата, инвалидность уже сидят в информационных системах. От человека требуется лишь донести то, чего там нет — например, работу за границей.

Самое любопытное в приказе — дети, появившиеся на свет через ЭКО спустя 300 и более дней после смерти супруга матери. Теперь у них есть право на социальную пенсию, и для этого понадобятся свидетельство о рождении, подтверждение брака, решение суда об отцовстве и доказательства, что отец при жизни согласился на процедуру. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или Соцфонд.

А с 2027 года порядок учёта ухода за пожилыми и инвалидами изменится. О том, что вы присматриваете за близким, нужно будет сообщать до начала ухода, а не спустя годы. Также потребуется письменное согласие самого подопечного — даже если живёте вместе. До конца следующего года нужно зафиксировать уход за 2026-й и более ранние периоды, чтобы их потом зачли в стаж. Об этом рассказал депутат Алексей Говырин.

Ранее казанцам рассказали, кому и на сколько поднимут пенсии с 1 августа 2026 года. Работающие пенсионеры получат надбавку до 470 рублей, накопительные пенсии вырастут сразу на 17,3 процента, а для 80-летних юбиляров фиксированная выплата удвоится до 19 тысяч рублей.

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