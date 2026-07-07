Минтруд обновил правила назначения пенсий
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
С 7 июля в России заработали обновлённые правила назначения пенсий. Минтруд в одном документе прописал всё, что нужно, и главное — теперь обычный паспорт закрывает сразу четыре позиции: личность, возраст, место жительства и гражданство. Больше не нужно таскать отдельные справки из ЗАГСа или МВД. У детей до 14 лет — свидетельство о рождении, у военных — удостоверение, у иностранцев — вид на жительство.
Большую часть данных Соцфонд добывает сам: стаж, зарплата, инвалидность уже сидят в информационных системах. От человека требуется лишь донести то, чего там нет — например, работу за границей.
Самое любопытное в приказе — дети, появившиеся на свет через ЭКО спустя 300 и более дней после смерти супруга матери. Теперь у них есть право на социальную пенсию, и для этого понадобятся свидетельство о рождении, подтверждение брака, решение суда об отцовстве и доказательства, что отец при жизни согласился на процедуру. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или Соцфонд.
А с 2027 года порядок учёта ухода за пожилыми и инвалидами изменится. О том, что вы присматриваете за близким, нужно будет сообщать до начала ухода, а не спустя годы. Также потребуется письменное согласие самого подопечного — даже если живёте вместе. До конца следующего года нужно зафиксировать уход за 2026-й и более ранние периоды, чтобы их потом зачли в стаж. Об этом рассказал депутат Алексей Говырин.
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