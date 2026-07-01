Девелоперская компания «АСГ» безвозмездно передаст республике 10 тысяч земельных участков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане готовится к запуску проект комплексного развития территорий, направленный на поддержку многодетных семей. Девелоперская компания «АСГ» безвозмездно передаст республике 10 тысяч земельных участков. Об этом в рамках пресс-тура рассказал директор по развитию территорий ГК «АСГ» Ринат Аисов.

По его словам, власти региона совместно с ГК «АСГ» и девелоперами протестировали опережающие технологии по подведению к наделам всей необходимой инфраструктуры.

- В проекте задействованы 4 пригородных района (весь «зеленый пояс» вокруг Казани в пределах 15–25 минут езды). В частности, задействованы Лаишевский, Высокогорский, Пестречинский и Верхнеуслонский районы. 3,5–4 миллиона рублей составляет рыночная стоимость каждого выделяемого участка площадью 10 соток, что делает эту меру поддержки исключительно значимой, - отметил Аисов.

Как уточнили представители прокуратуры, проект позволит раз и навсегда закрыть текущий дефицит для 5 тысяч очередников Казанской агломерации и сформировать надежный резерв на будущее.

- В отличие от практики прошлых лет, когда семьи получали участки на «голом поле», этот проект предлагает готовую к застройке среду, - сказал Аисов.

Он также подчеркнул, что участки не будут изолированным анклавом, а интегрируются в коммерческие проекты компании. На них обеспечат дороги с твердым покрытием, ведь на сегодняшний день дорожные работы выполнены уже на 70 процентов, гарантируя круглогодичный проезд к территории.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Спикер добавил, что у границ участков будет доведена возможность льготного технологического присоединения.

- Сейчас ведется проектирование закольцовки газопровода, а сам газ проведут бесплатно в рамках социальной догазификации после того, как семьи начнут возводить дома. В шаговой доступности инвесторы построят магазины и объекты обслуживания. В утвержденных проектах планировки зарезервированы места под школы, детские сады и обширные зеленые зоны. Строительство самих соцобъектов планируется за счет федеральных программ на участках, которые бизнес безвозмездно передает государству, - сказал Аисов.

На первых порах новоселы смогут пользоваться уже развитой инфраструктурой соседних освоенных массивов. В настоящий момент завершается утверждение градостроительной документации. Сразу после этого — уже в четвертом квартале текущего года — полностью подготовленные земельные массивы начнут предоставлять многодетным семьям, и люди смогут сразу подать заявки на подключение к сетям и начать строительство.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 277 многодетных семей выбрали деньги вместо земли. Напомним, что денежная компенсация составляет 200 тысяч рублей.

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