Общество
1 июля 14:27
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Павел Наумов

Журналист

Очередь на землю для многодетных семей вокруг Казани планируют ликвидировать

Девелоперская компания «АСГ» безвозмездно передаст республике 10 тысяч земельных участков.

Очередь на землю для многодетных семей вокруг Казани планируют ликвидировать

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане готовится к запуску проект комплексного развития территорий, направленный на поддержку многодетных семей. Девелоперская компания «АСГ» безвозмездно передаст республике 10 тысяч земельных участков. Об этом в рамках пресс-тура рассказал директор по развитию территорий ГК «АСГ» Ринат Аисов.

По его словам, власти региона совместно с ГК «АСГ» и девелоперами протестировали опережающие технологии по подведению к наделам всей необходимой инфраструктуры.

- В проекте задействованы 4 пригородных района (весь «зеленый пояс» вокруг Казани в пределах 15–25 минут езды). В частности, задействованы Лаишевский, Высокогорский, Пестречинский и Верхнеуслонский районы. 3,5–4 миллиона рублей составляет рыночная стоимость каждого выделяемого участка площадью 10 соток, что делает эту меру поддержки исключительно значимой, - отметил Аисов.

Как уточнили представители прокуратуры, проект позволит раз и навсегда закрыть текущий дефицит для 5 тысяч очередников Казанской агломерации и сформировать надежный резерв на будущее.

- В отличие от практики прошлых лет, когда семьи получали участки на «голом поле», этот проект предлагает готовую к застройке среду, - сказал Аисов.

Он также подчеркнул, что участки не будут изолированным анклавом, а интегрируются в коммерческие проекты компании. На них обеспечат дороги с твердым покрытием, ведь на сегодняшний день дорожные работы выполнены уже на 70 процентов, гарантируя круглогодичный проезд к территории.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Спикер добавил, что у границ участков будет доведена возможность льготного технологического присоединения.

- Сейчас ведется проектирование закольцовки газопровода, а сам газ проведут бесплатно в рамках социальной догазификации после того, как семьи начнут возводить дома. В шаговой доступности инвесторы построят магазины и объекты обслуживания. В утвержденных проектах планировки зарезервированы места под школы, детские сады и обширные зеленые зоны. Строительство самих соцобъектов планируется за счет федеральных программ на участках, которые бизнес безвозмездно передает государству, - сказал Аисов.

На первых порах новоселы смогут пользоваться уже развитой инфраструктурой соседних освоенных массивов. В настоящий момент завершается утверждение градостроительной документации. Сразу после этого — уже в четвертом квартале текущего года — полностью подготовленные земельные массивы начнут предоставлять многодетным семьям, и люди смогут сразу подать заявки на подключение к сетям и начать строительство.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 277 многодетных семей выбрали деньги вместо земли. Напомним, что денежная компенсация составляет 200 тысяч рублей.

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