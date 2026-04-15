В Татарстане 277 многодетных семей выбрали деньги вместо земли
В Татарстане 277 многодетных семей решили выбрать денежную компенсацию вместо земельного участка. Об этом сообщил премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин.
По его словам, фиксируется нехватка земель в Казани и Набережных Челнах. Сейчас на очереди получения мер поддержки в Татарстане 14 тысяч семей.
С прошлого года правительство республики выделяет один миллиард рублей на развитие инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям. В 2025 году было введено пять объектов водоснабжения, порядка 22 километров дорог. В 2026 году работа будет продолжена.
Он напомнил, что у семей есть возможность получить денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
Напомним, что мы изучили вопрос и подробно рассказали про закон, который приняла республика: по нему многодетным семьям предоставили альтернативу - деньги или участок. «Если будут платить мало, то идея бессмысленная», - говорят представители родительского сообщества.
