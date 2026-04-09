Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули в окно — с тех пор их не удалось найти.

Автор фото: Mash

Во время двухминутной остановки в чувашском поселке Ибреси шесть заключенных за кражи, изнасилования и действия с наркотическими веществами разбили окно и сбежали из двух спецвагонов поезда, который следовал из Томска в Адлер. Фото сбежавших опубликовали, сообщает «Мэш».



Уходили беглецы двумя группами. Все преступники монголоидной внешности и невысокого роста, пятеро одеты в тапочки, один — в кроссовки, а еще один прихрамывает после неудачного приземления. Правоохранители прочесывают соседние населенные пункты: поселок Сосновый Бор и микрорайон Сельхозхимия, но найти их пока не удалось. Беглецы могут иметь при себе холодное оружие.



Ранее в материале «Вечерней Казани» сообщалось, что Советский районный суд Казани освободил из-под домашнего ареста основателя дорожной империи «Волга-Автодор» Станислава Шевырева. Он обвиняется в организации неудавшегося убийства своей снохи Ирины Шевыревой.



