Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули в окно — с тех пор их не удалось найти.
Во время двухминутной остановки в чувашском поселке Ибреси шесть заключенных за кражи, изнасилования и действия с наркотическими веществами разбили окно и сбежали из двух спецвагонов поезда, который следовал из Томска в Адлер. Фото сбежавших опубликовали, сообщает «Мэш».
Уходили беглецы двумя группами. Все преступники монголоидной внешности и невысокого роста, пятеро одеты в тапочки, один — в кроссовки, а еще один прихрамывает после неудачного приземления. Правоохранители прочесывают соседние населенные пункты: поселок Сосновый Бор и микрорайон Сельхозхимия, но найти их пока не удалось. Беглецы могут иметь при себе холодное оружие.
