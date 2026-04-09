Происшествия
9 апреля 10:58
Автор материала:Андрей Мартыгин

Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Московский райсуд Казани признал виновным бывшего старшего помощника прокурора Кировского района города Ильнура Мухаметзянова в получении взяток общей суммой 43 тысячи рублей. Подсудимого приговорили к одному году и восьми месяцам колонии общего режима, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Источник: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Помимо реального срока, Мухаметзянову назначили запрет на работу в руководящих должностях сроком на три года и также лишили классного звания «младший советник юстиции». Отметим, что с учетом его восьмимесячного содержания в СИЗО, в колонии осужденному остается отбыть около восьми месяцев. День в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.

— Ваша честь, я признаю все те обстоятельства, которые изложены в обвинительном заключении. Я раскаиваюсь в содеянном. Я подвел свою семью, подвел себя, подставил своих родственников под тяжелое состояние. Тежелое материальное состояние. Ухудшилось здоровье моей семьи: мамы, дочери. Раскаиваюсь, ваша честь, — сказал в последнем слове Мухаметзянов.

Напомним, что взяткодателями по делу Мухаметзянова выступали фигуранты наркодел, в которых бывший прокурор участвовал гособвинителем. За мзду он обещал, что сможет договориться о назначении им штрафа — и при этом не будет обжаловать решение. При этом в суде Мухаметзянов отмечал, что необжалование судебных решений было законным.

Ранее Мухаметзянову назначалось наказание в виде исправительных работ, однако Верховный суд Татарстана отменил это решение — дело вернулось на новое рассмотрение в Московский райсуд Казани, где бывшего прокурора уже приговорили к реальному сроку.

