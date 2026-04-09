Земля была предназначена для малоэтажной жилой застройки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Азьмушкинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана местный житель незаконно построил на своем участке магазин строительных инструментов и материалов. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Сам участок был предназначен для малоэтажной жилой застройки, однако татарстанец начал там коммерческую деятельность. Но торговля на таких участках требует соблюдения специальной процедуры изменения статуса, которая пройдена не была. Это является нарушением статьи 42 Земельного кодекса.

Прокуратура возбудила административное дело по статье об использовании земельного участка не по целевому назначению. Его рассмотрит межмуниципальный отдел Росреестра.

Ранее сообщалось, что дело об обмане покупателей земли под Казанью дошло до суда. Директор «ВестСтрой», по версии следствия, присвоила деньги клиентов, обещая участки в различных районах Татарстана. Пострадавшие, среди которых девелопер «Самолет», пытаются вернуть потерянное.

