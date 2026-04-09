В казанской школе № 132 произошло короткое замыкание
Педагогов и учеников эвакуировали в соседнее учреждение.
В электрощитовой школы № 132 Ново-Савиновского района Казани произошло короткое замыкание, из-за чего возникло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования исполкома города.
Всех находящихся в школе эвакуировали в соседнее учреждение № 103. На место оперативно прибыли спасатели, устранившие задымление. Никто не пострадал. Неполадкой занялся специалист-электрик. В скором времени занятия в школе с углубленным изучением иностранных языков продолжатся.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю с 30 марта по 5 апреля на пожаре жизни лишились шесть человек, еще 68 пострадали. Спасти удалось 70.
Проектная документации уже разрабатывается.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Такое решение уже приняли, например, в Белграде.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.