В электрощитовой школы № 132 Ново-Савиновского района Казани произошло короткое замыкание, из-за чего возникло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования исполкома города.

Всех находящихся в школе эвакуировали в соседнее учреждение № 103. На место оперативно прибыли спасатели, устранившие задымление. Никто не пострадал. Неполадкой занялся специалист-электрик. В скором времени занятия в школе с углубленным изучением иностранных языков продолжатся.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю с 30 марта по 5 апреля на пожаре жизни лишились шесть человек, еще 68 пострадали. Спасти удалось 70.

