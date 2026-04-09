Происшествия
9 апреля 11:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В казанской школе № 132 произошло короткое замыкание

Педагогов и учеников эвакуировали в соседнее учреждение.

В казанской школе № 132 произошло короткое замыкание

Автор фото: скриншот видео

В электрощитовой школы № 132 Ново-Савиновского района Казани произошло короткое замыкание, из-за чего возникло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования исполкома города.

Всех находящихся в школе эвакуировали в соседнее учреждение № 103. На место оперативно прибыли спасатели, устранившие задымление. Никто не пострадал. Неполадкой занялся специалист-электрик. В скором времени занятия в школе с углубленным изучением иностранных языков продолжатся.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю с 30 марта по 5 апреля на пожаре жизни лишились шесть человек, еще 68 пострадали. Спасти удалось 70.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.