Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики под стражу заключили 32-летнего Евдокименко Д.В. — уроженца Одессы, который находился в федеральном розыск. Его обвиняют в убийстве сотрудника предприятии оборонно-промышленного комплекса. Преступление подсудимый организовал вместе с сообщниками с марта по май прошлого года, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.



Евдокименко вменяют две части статьи — «Убийство лица в связи с выполнением служебной деятельности» и «Убийство группой лиц». Как считают в суде, цель убийства была в устрашении россиян и попытке повлиять на решение властей в отношении проведения СВО. Под стражу его заключили в связи с тем, что «обвиняемый скрывается от органов предварительного следствия и суда, может угрожать свидетелям, уничтожить доказательства совершенного преступления, может продолжать заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать производству по уголовному делу».



Ранее сообщалось, что четырех украинцев заочно осудят в Татарстане за хищение нефти на 11 миллиардов рублей.



