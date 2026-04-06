Происшествия
6 апреля 17:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики под стражу заключили 32-летнего Евдокименко Д.В. — уроженца Одессы, который находился в федеральном розыск. Его обвиняют в убийстве сотрудника предприятии оборонно-промышленного комплекса. Преступление подсудимый организовал вместе с сообщниками с марта по май прошлого года, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.

Евдокименко вменяют две части статьи — «Убийство лица в связи с выполнением служебной деятельности» и «Убийство группой лиц». Как считают в суде, цель убийства была в устрашении россиян и попытке повлиять на решение властей в отношении проведения СВО. Под стражу его заключили в связи с тем, что «обвиняемый скрывается от органов предварительного следствия и суда, может угрожать свидетелям, уничтожить доказательства совершенного преступления, может продолжать заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Ранее сообщалось, что четырех украинцев заочно осудят в Татарстане за хищение нефти на 11 миллиардов рублей. С 4 декабря 2006 года по 19 октября 2007 года обвиняемые, находясь за пределами России, создали преступное сообщество.

