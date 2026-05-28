Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
После аварии с автобусами на Горьковском шоссе в Казани за медпомощью обратились, предварительно, десять человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжелых нет, сообщили «Вечерней Казани» в Минздраве Татарстана.
В том числе четыре ребенка направили в ДРКБ. Их состояние - удовлетворительное. На место ДТП прибыли пять бригад скорой помощи.
Напомним, что после ДТП было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СК и прокуратура проводят проверки.
