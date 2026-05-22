Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу покойного «положенца» и «смотрящего за Казанью» Вадима Липского, известного в преступной среде как Бургомистр. Апелляционная инстанция посчитала, что в деле нет оснований для пересмотра его дела, как того требовала прокуратура, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Напомним, что, по версии следствия, Липский вместе с тремя сообщниками — Алексеем Лобетовым, Рубеном Амиряном и Айдаром Лутфуллиным — оказался причастен к похищению «красного смотрящего» Павла Куканова по прозвищу Паша Ростовский. Тот якобы скрыл от криминального мира свой неформальный статус «общественника» (человека, сотрудничающего с администрацией колонии), перед тем как стать «смотрящим» за татарстанской ИК-2.

Силовики считают, что этот «проступок» стал причиной похищения и ограбления Куканова более чем на 700 тысяч рублей. Однако суд первой инстанции не смог вынести обвинительный приговор по эпизоду, поскольку защита подтвердила несостоятельность версии обвинения — в день своего похищения Ростовский покупал с другом шашлыки и навестил подругу в женской колонии, что следует из анализа банковских выписок потерпевшего и журнала посещений исправительного учреждения.

— Короче, я в очередной раз хочу сказать вам, Ваша честь, что никакого преступления, в котором меня обвиняют, я не совершал. Я в этот момент проходил лечение от гепатита в больнице инфекционной и ухаживал за своим отцом — инвалидом второй группы парализованным, — сказал в процессе Лутфуллин.

Верховный суд оставил в силе постановление о возвращении дела Лутфуллина прокурору для устранения процессуальных нарушений. Не исключено, что надзорное ведомство вернет материалы в органы следствия, где дело уже возможно будет прекратить.

Отметим, что апелляционная инстанция также не стала менять приговор еще одному сообщнику Бургомистра Максиму Менову — тот обвинялся в вымогательстве 900 тысяч рублей, но оказался освобожден от наказания из-за переквалификации вмененной статьи на «самоуправство».

Ранее сообщалось, что еще один сообщник Бургомистра по эпизоду нанесения тяжких телесных повреждений Артур Камалиев отказался от обжалования приговора. Осужденному осталось отбывать менее года строгого режима.

