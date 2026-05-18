Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

ИНН станет обязательным при открытии банковского вклада в России. Это необходимо для снижения риска преступных махинаций, в частности — дропперства. Паспорт и номер телефона могут меняться, а номер налогоплательщика остается одним и тем же. Это поможет отследить мошеннические действия эффективнее, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомеда Гамзаева.

Это правило коснется и уже открытых счетов. Финансовые организации самостоятельно смогут получать необходимые данные из ФНС. Уже с июля текущего года ИНН станет обязательным для СБП в рамках подготовки к введению системы «Антидроп». Она заработает с 2027 года.

В целом для обычных клиентов нововведение не станет большой проблемой — к обычному пакету документов просто добавится копия или скан ИНН.

Ранее сообщалось, что могут сделать мошенники, если получат ИНН жертвы. Опаснее всего, если данные об ИНН попадают к аферистам вместе с серией и номером паспорта, номером телефона, СНИЛС.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.