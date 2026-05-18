Без какого документа открыть вклад в России больше не получится
Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.
ИНН станет обязательным при открытии банковского вклада в России. Это необходимо для снижения риска преступных махинаций, в частности — дропперства. Паспорт и номер телефона могут меняться, а номер налогоплательщика остается одним и тем же. Это поможет отследить мошеннические действия эффективнее, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомеда Гамзаева.
Это правило коснется и уже открытых счетов. Финансовые организации самостоятельно смогут получать необходимые данные из ФНС. Уже с июля текущего года ИНН станет обязательным для СБП в рамках подготовки к введению системы «Антидроп». Она заработает с 2027 года.
В целом для обычных клиентов нововведение не станет большой проблемой — к обычному пакету документов просто добавится копия или скан ИНН.
Ранее сообщалось, что могут сделать мошенники, если получат ИНН жертвы. Опаснее всего, если данные об ИНН попадают к аферистам вместе с серией и номером паспорта, номером телефона, СНИЛС.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.