Первые три дня оплачивает работодатель, а после - Социальный фонд.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане свыше 260 тысяч работников с начала 2026 года получили пособие по временной нетрудоспособности. Об этом сообщили в региональном Социальном фонде.

С января общая сумма выплат превысила 7 миллиардов рублей. В фонде напомнили, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а после — Соцфонд. Размер пособия рассчитывается, исходя из среднего заработка сотрудника за два года, предшествующих болезни. Если зарплата работника ниже МРОТ или его страховой стаж составляет менее шести месяцев, то расчет ведется на основе минимального размера оплаты труда. В 2026 году его размер составляет 27 093 рубля.

Управляющий отделением Эдуард Вафин подчеркнул, что в среднем ежедневно проводится около 1267 выплат. При стаже свыше восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%. Максимальная выплата в день в текущем году достигает 6827 рублей.

Ранее мы писали, что маткапитал разрешили направлять на ипотеку региональных микрокредитных компаний. С 1 февраля выплата на первого ребенка составляет 728,9 тысячи рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.