Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Двое мужчин погибли от удара при ремонте фонтана в армянском кафе «Сако» в Болгаре. В СУ СК по Татарстану возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — говорится в сообщении.

Как сообщает SHOT, медики 10 минут пытались спасти пострадавших, но не смогли. В фонтане обнаружили оголенный провод.

Напомним, что резервуар для воды чистил хозяин кафе Саркиз Ш., и в этот момент его ударило током. Спасти мужчину попытался его отец, Альберт, но и он получил смертельный разряд.

