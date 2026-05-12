Происшествия
12 мая 17:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Автор фото: соцсети

Двое мужчин погибли от удара при ремонте фонтана в армянском кафе «Сако» в Болгаре. В СУ СК по Татарстану возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — говорится в сообщении.

Как сообщает SHOT, медики 10 минут пытались спасти пострадавших, но не смогли. В фонтане обнаружили оголенный провод.

Напомним, что резервуар для воды чистил хозяин кафе Саркиз Ш., и в этот момент его ударило током. Спасти мужчину попытался его отец, Альберт, но и он получил смертельный разряд.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России введут ГОСТ на приборку рабочего места по японскому методу

Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.

ТАСС
Конфликт России и Украины близится к завершению, заявил Путин

Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мошенники освоили новую схему обмана с поддельными чеками о покупках

Чеки приходят с адресов маркетплейсов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.