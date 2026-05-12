В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Двое мужчин погибли от удара при ремонте фонтана в армянском кафе «Сако» в Болгаре. В СУ СК по Татарстану возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — говорится в сообщении.
Как сообщает SHOT, медики 10 минут пытались спасти пострадавших, но не смогли. В фонтане обнаружили оголенный провод.
Напомним, что резервуар для воды чистил хозяин кафе Саркиз Ш., и в этот момент его ударило током. Спасти мужчину попытался его отец, Альберт, но и он получил смертельный разряд.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.
Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.
Чеки приходят с адресов маркетплейсов.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.