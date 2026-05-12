После смерти двух человек в фонтане в Татарстане возбудили уголовное дело
Мужчин ударило током.
В кафе «Сако» в Болгаре произошел несчастный случай. Хозяин заведения чистил фонтан, и в этот момент его ударило током. Спасти мужчину попытался его отец, но и он получил смертельный разряд, пишет Baza.
Прокуратура Спасского района Татарстана проводит проверку по данному факту.
СУ СК России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили «Вечерней Казани» в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Бугульме от удара током на рабочем месте погиб электромонтажник. По предварительным данным, сотрудник вовремя не отключил оборудование от питания.
