Происшествия
12 мая 17:50
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Количество погибших из-за атаки БПЛА на Чебоксары выросло до трех

В стационарах остаются еще восемь человек.

Количество погибших из-за атаки БПЛА на Чебоксары выросло до трех

Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Число жертв атаки дрона на столицу Чувашии увеличилось до трех. Еще 44 пострадали, из них восемь находятся в больницах. Основная часть лечится дома под контролем врачей. Еще один пациент получает помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона Владимир Степанов на своей странице во «ВКонтакте».

Правительство республики и администрация Чебоксар продолжает оказывать поддержку пострадавшим. С 12 по 15 мая в период с 16:00 до 20:00 будут организованы выездные приемные для жителей непосредственно в городе.

Степанов поделился графиком работы пунктов:

12 мая — во дворе дома № 6 на проспекте Ивана Яковлева.
13 мая — во дворе дома № 5 на улице Ленинского Комсомола.
14 мая — во дворе дома № 6 на улице Строителей.
15 мая — во дворе дома № 98 на проспекте Мира.

Пострадавшим также помогут психологи, которые окажут поддержку всем нуждающимся.

Напомним, что дрон попал в жилой многоквартирный дом в Чебоксарах 5 мая. Он врезался в квартиру на шестом этаже и выбил стекла. Были повреждены восемь квартир.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России введут ГОСТ на приборку рабочего места по японскому методу

Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.

ТАСС
Конфликт России и Украины близится к завершению, заявил Путин

Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мошенники освоили новую схему обмана с поддельными чеками о покупках

Чеки приходят с адресов маркетплейсов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.