Количество погибших из-за атаки БПЛА на Чебоксары выросло до трех
В стационарах остаются еще восемь человек.
Число жертв атаки дрона на столицу Чувашии увеличилось до трех. Еще 44 пострадали, из них восемь находятся в больницах. Основная часть лечится дома под контролем врачей. Еще один пациент получает помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона Владимир Степанов на своей странице во «ВКонтакте».
Правительство республики и администрация Чебоксар продолжает оказывать поддержку пострадавшим. С 12 по 15 мая в период с 16:00 до 20:00 будут организованы выездные приемные для жителей непосредственно в городе.
Степанов поделился графиком работы пунктов:
12 мая — во дворе дома № 6 на проспекте Ивана Яковлева.
13 мая — во дворе дома № 5 на улице Ленинского Комсомола.
14 мая — во дворе дома № 6 на улице Строителей.
15 мая — во дворе дома № 98 на проспекте Мира.
Пострадавшим также помогут психологи, которые окажут поддержку всем нуждающимся.
Напомним, что дрон попал в жилой многоквартирный дом в Чебоксарах 5 мая. Он врезался в квартиру на шестом этаже и выбил стекла. Были повреждены восемь квартир.
