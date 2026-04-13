Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Сфера общественного питания перестраивается, и этот процесс наблюдается по всей стране. По оценкам INFOLine, рост сектора замедлился из-за роста издержек и снижения покупательской способности населения. В 2025 году аналитики зафиксировали рост числа закрытых заведений, и эта тенденция только усилится в 2026 году на фоне увеличения налоговой нагрузки. Даже крупные сетевые компании сокращают свое присутствие, закрывая неэффективные заведения. Меняется сама модель потребления: средний чек сокращается из-за меньшего числа позиций в заказе, что объясняется накопленным эффектом инфляции и снижением спроса на алкоголь.

По предварительным данным INFOLine, оборот российского общепита в 2025 году вырос на 7-8% по сравнению с прошлым годом и достиг 6-6,1 триллиона рублей, при этом в текущих ценах рост составил 16-18%. Главными трендами рынка стали снижение трафика и маржинальности, рост сегментов быстрого питания и доступных форматов, усиление конкуренции с ретейлом, а также активная цифровизация и оптимизация процессов.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

По данным Татарстанстата, выручка предприятий общественного питания за 2025 год выросла до 97,3 миллиарда рублей, на 7,5% превысило выручку 2024 года.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

В динамике, однако, прослеживается замедление роста: от квартала к кварталу объем оборотов отрасли увеличивался все слабее. В 2024 году итоговая выручка была скромнее и составляла 80,2 миллиарда. По сравнению с 2023-м, темп роста был выше на 8,8%.

Скорее временная передышка, чем решение проблемы

Рестораторы убеждены, что рост на 7,5% не совсем отражает реальную ситуацию. Даже увеличение числа посетителей в зимние праздники не оказало существенного влияния на доходы заведений: с октября спрос начал снижаться, что подтверждают и данные официальной статистики. Рост арендных ставок, повышение цен на продукты и увеличение расходов на оплату труда — все это негативно сказывается на сфере общественного питания. Кроме того, значительно возросла налоговая нагрузка на рестораны и кафе.

Государство может оказать поддержку отрасли и временно освободить небольшие рестораны, кафе и пекарни, чей годовой оборот не превышал 60 миллионов рублей, от уплаты НДС до конца 2026 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в Кабмине. Индивидуальным предпринимателям, «слетевшим» с патента, также планируется упростить переход на упрощенную систему налогообложения, а также расширить возможности получения льгот по страховым взносам. Эта мера дала бы возможность бизнесу адаптироваться к налоговым изменениям и сохранить рабочие места. Льготы, по данным издания, должны вступить в силу 1 апреля 2026 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Налоговые послабления станут большим облегчением для предпринимателей, которые раньше работали на УСН и лишились льгот по итогам 2025 года, считает генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарифутдинова. В нынешних непростых условиях снижение налоговой нагрузки даст отрасли шанс сохранить стабильность и накопить финансовую подушку на будущее.

По мнению собеседницы, большую роль в принятии решения о налоговых льготах сыграла история люберецкой пекарни «Машенька», получившая широкую огласку после того, как ее владелец Денис Максимов пожаловался на высокую налоговую нагрузку президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии «Итоги года». Бизнесмен пояснил, что из-за налоговых новаций потеряет возможность вести деятельность на патентной системе налогообложения и вынужден будет перейти на уплату НДС по ставке 22%, что приведет его предприятие к закрытию. После этого федеральные власти обратили внимание на проблемы малого бизнеса и стали обсуждать меры поддержки.

По словам Шарафутдиновой, положение отрасли остается уязвимым, так как за последние три месяца трафик снизился на 15-40% (в зависимости от формата заведения). Это серьезно отразилось на доходах предпринимателей, ведь несмотря на сокращение выручки, рост издержек из-за повышения НДС и стоимости сырья, владельцам бизнеса необходимо сохранять команду, которую сложно сформировать. Но и бесконечно повышать цены на блюда и напитки тоже невозможно — слишком велик риск потерять клиентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский считает, что предлагаемые меры влияют на снижение операционных расходов, это особенно важно для заведений с низкой маржинальностью, таких как столовые, кофейни. Тем не менее такая льгота даст только время, чтобы перестроить бизнес-модель и провести некоторую оптимизацию. Учитывая, что мера действует только с 1 апреля, то за первый квартал необходимые расходы все же потребуется произвести.

По мнению Бухарского, опасения для отрасли связаны не только с налоговыми новациями, но и с потребительским спросом на фоне общего замедления темпов роста фонда оплаты труда в стране в связи с завершением гонки заработных плат и проблем с прибыльностью компаний. Негативными последствиями заведениям также грозит заметное снижение трафика. Без применения послаблений некоторые заведения столкнулись бы с явными проблемами, но эксперт сомневается, что эти меры спасут отрасль в период проседания потребительского спроса.

— После Нового года, особенно ближе к сезону, роста цен избежать не получится, — предупредил собеседник.

Генеральный директор ООО «Специндустрия», член правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Римма Гарипова считает освобождение части общепита от НДС скорее временной передышкой, чем решением проблемы. Для многих заведений, особенно малого и среднего сегмента, это возможность выровнять кассовые разрывы и немного стабилизировать операционную деятельность.

— Что касается адаптации — да, такая мера может помочь мягче пройти переходный период после изменений 2026 года. Особенно для тех, кто потерял возможность работать на патенте. Для них это вынужденный переход в другую экономику бизнеса, и без послаблений он был бы очень болезненным, — поделилась мнением предпринимательница.

Если льготы не будут приняты, отрасль не сломается, но адаптация будет жестче, заметила Гарипова. Произойдет больше закрытий, больше сокращения инвестиций и упрощения концепций. Если же послабления введут, это позволит сдержать рост цен в краткосрочной перспективе. Но собеседница честно признала: полностью избежать повышения цен не получится. Рост будет, но более плавный.

«Потерпите, будет легче»

Основатель ReLab Family Артур Галайчук заметил, что первое апреля, когда изменения должны были вступить в силу, наступило, а изменений так и не произошло. Поэтому инициативу скорее можно воспринимать как просьбу: «Потерпите, будет легче», но он сомневается, что на это стоит всерьез надеяться. Говоря об отмене НДС, предприниматель заметил, что многие представители общепита уже пользуются льготами. Владельцы предприятий освобождаются от необходимости платить налог при выполнения условий: доход за прошлый год не должен превышать 3 миллиарда рублей, от услуг общественного питания должно поступать не менее 70% всех доходов, а среднемесячная зарплата сотрудников не должна быть ниже средней по отрасли в регионе.

Собеседник считает, что необходимо установить одинаковые правила для всех, без каких-либо исключений и льгот, чтобы все работали по единому стандарту.

— Разные заведения платят разные налоги и работают в совершенно разных условиях. Нет прозрачности и справедливости. Если государство решило избавиться от неэффективных предприятий, то смысла давать обратный ход нет, рынок сам все решит. В любом случае, кризис есть, и часть заведений закроется, гости перераспределятся, и тем, кто стабильно работал, станет полегче, — сказал Галайчук.

Состояние общепита, по словам предпринимателя, отражает состояние экономики. По тому, как люди тратят, как живут и какие доходы имеют, можно сделать вывод, что общепит, как и население, испытывает трудности. Осенью и зимой выручка заведений Казани снизилась на 20—25% по сравнению с 2024 годом в зависимости от заведения. В марте ситуация чуть улучшилась, стало теплее, люди начали больше времени проводить вне дома, но показатели все равно не достигли уровня прошлого года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Чтобы компенсировать убытки, нужно значительно поднять цены, но и это не решит проблему, так как ситуация слишком сложная и требует участия государства, считает Галайчук. Он считает, что никакие меры поддержки сейчас не помогут, все зависит от внутренней и внешней политики, которая перестраивается последние четыре года. Люди уже не настолько ориентированы на рестораны, и в целом многие заведения начнут закрываться.

— Все очень неопределенно. Больше всего страдает средний класс, как говорится, бедные беднеют, а богатые богатеют. Бюджетный сегмент, фастфуд и столовые, держится стабильно, премиум-сегмент тоже, а средний класс падает из-за перераспределения аудитории, — рассказал ресторатор.

Оптимизация за счет внутренних резервов

Ресторатор и владелец франшизы «Додо Пицца» в Альметьевске и Казани Вячеслав Миллер заявил, что предпринимательское сообщество не верит в помощь правительства.

— Все, что мы имеем после введения новых налоговых изменений, это что в 20 раз увеличиваются налоги, по сравнению с патентной системой. Ты должен взять бухгалтера, которого не было раньше, закупить специализированные бухгалтерские программы и многое другое. Все это лишние траты, и их придется закладывать в себестоимость, а это породит новый виток цен, — рассуждал предприниматель.

Он обратил внимание, что уже сейчас от этих нововведений наблюдается эффект домино: аренда, коммунальные услуги, топливо, логистические затраты и сырье резко взлетели в цене. Но вместо того, чтобы дать возможность предпринимателям нарастить обороты и, повышая налогооблагаемую базу, увеличивать налоговые отчисления, государство решило просто повысить налоговые ставки. И весь этот виток затрат на фоне падающего спроса глобально убивает малый бизнес в стране, считает Миллер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Генеральный директор ресторана «Некрасов» Татьяна Казакова поделилась, что налоговые изменения повлияли на финансовую модель ее заведения: с УСН пришлось перейти на НДС. Но для многих коллег по цеху сложилась еще более сложная обстановка. Те, кто потерял возможность работать по патенту, фактически столкнулись с резким ростом налоговой нагрузки. В этом контексте предложенная льгота выглядит как попытка сгладить последствия реформы.

Казакова охарактеризовала положение общепита как напряженное, но устойчивое. По ее словам, рынок не падает, спрос есть, особенно в туристических городах, но маржинальность бизнеса снижается. Основными рисками она также считает нестабильность налоговой среды, рост себестоимости, дефицит кадров и снижение платежеспособности части населения.

— Предприятия смогут адаптироваться даже без льгот, но это будет происходить за счет внутренних резервов: оптимизации затрат, сокращения инвестиций, возможно, качества или ассортимента. Взглянув глобально, ухудшение качества предоставляемых услуг в сфере общественного питания может сильно повлиять на репутацию всего Татарстана. То есть безболезненным этот сценарий точно не будет, — пояснила собеседница.

Туристический сезон под вопросом

Главным риском Галина Шарафутдинова считает непредсказуемость туристического сезона.

— Мы надеемся, что он будет таким же, как в прошлом году, но если ситуация изменится, нам будет сложно создать надежную подушку безопасности на низкий сезон. Несмотря на трудности, мы стремимся оставаться конкурентоспособными. Казань уже вошла в топ-5 летних направлений по опросам туристов, появляются новые места для отдыха и развлечений. Мы прилагаем все усилия: обновляем меню, разрабатываем летние предложения, активно готовим веранды. Надеемся открыть их уже 15 апреля, — рассказала представительница сообщества рестораторов.

Шарафутдинова подчеркнула: важно сохранить баланс, чтобы ценовая политика в заведениях Казани оставалась комфортной для туристов, потому что в противном случае их впечатление о городе будет испорчено, и другие люди не захотят посещать столицу Татарстана после нелестных рассказов. Несмотря на кризис, рестораторы с осторожностью поднимают цены, ведь сегодня гости ищут не только эмоции, но и думают о своем бюджете.

Казань уже входит в число одних из самых дорогих туристических направлений в России. По данным туристического агентства «Пегас Казань», столица Татарстана уже обогнала по цене Санкт-Петербург.

Первый заместитель председателя — директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев обратил внимание, что республика стала привлекательным центром внутреннего туризма. Благодаря богатой кулинарной традиции, уже сложившейся сети точек общепита и популярным у жителей и гостей Казани заведениям, регион занимает особое место на карте гастрономического туризма. Однако рентабельность в сфере общепита остается невысокой, и любые изменения неизбежно скажутся на ценовой политике. Рестораторам придется либо снижать размер порций, либо значительно увеличивать цены. Это приведет к снижению количества посещений ресторанов и кафе, а также к уменьшению ассортимента блюд. В то же время у потребителей появляется все больше возможностей не ходить в заведения, а пользоваться доставкой или покупать еду на вынос.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для Татарстана тема закрытия заведений особенно чувствительна, потому что Казань активно развивается как туристический центр, а современный туристический бренд невозможно поддерживать без живой и доступной сети кафе, ресторанов и других сервисных точек, убежден младший аналитик отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Илья Кузьминых. Массовое исчезновение небольших и средних заведений поставит под удар имидж Казани как туристического города, так как туристический бренд невозможно поддерживать без живой и доступной сети кафе, ресторанов и других сервисных точек. Город станет менее удобным для отдыха, сократится выбор, вырастут очереди, а питание будет концентрироваться у крупных сетевых игроков.

— Для туристического города это плохой сценарий, потому что люди ждут не только достопримечательности, но и нормальную повседневную инфраструктуру сервиса, — подчеркнул Кузьминых.

Основной риск, по мнению Кузьминых, состоит в том, что слабые операторы могут не выдержать роста безубыточного порога. Особенно уязвимыми выглядят малые и микропредприятия, а также небрендированные точки, где запас прочности минимален. Если себестоимость вырастает на 10—30%, а налоговая нагрузка одновременно усложняется, часть бизнеса начинает сокращать меню, снижать число сотрудников, уходить в доставку или вовсе закрываться. Параллельно спрос смещается в сторону более дешевых и гибких форматов: фудкортов, стритфуда, мини-кафе, где рост цен для потребителя менее заметен.

Какое будущее ждет отрасль?

Основатель федеральной сети ресторанов «По Чесноку», владелец гастробара «Меллоу» Михаил Клопоух рассказал, что январь-февраль 2026 года были сложными для всей индустрии: зимой произошли аномальные морозы и снегопады, что негативно сказалось на посещаемости. В дополнение к этому, влияли новостной фон и неопределенность, однако уже в марте ситуация заметно улучшилась.

По мнению Клопоуха, в первом полугодии ситуация стабилизируется, а со второго обороты вернутся к более высоким, как минимум на уровне 2025 года, показателям. Собеседник допустил, что показатели будут даже выше прошлогодних, поскольку ожидает восстановления рынка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рассуждая о ценах, ресторатор заметил, что существенного их повышения не произойдет. Если налоговые послабления для бизнеса до конца 2026 года все же вступят в силу, ценовая инфляция в общепите приостановится. Собеседник уверен, что люди не перестанут посещать рестораны, а туристический поток в Казань не снизится, а, наоборот, вырастет.

В 2026 году продолжится осторожное повышение цен на блюда и напитки, чтобы не потерять поток гостей, считает Илья Кузьминых. Бюджетный сегмент будет пытаться удержаться за счет льготы и экономии на операционных расходах, средний сегмент — за счет более аккуратного ценообразования и переработки меню, а премиум — за счет высокого чека и меньшей чувствительности аудитории к подорожанию. Одновременно часть потребителей начнет чаще выбирать доставку, фудкорты и более дешевые форматы, то есть структура спроса сместится, даже если общий рынок формально сохранит оборот, спрогнозировал эксперт «КИТ Финанс».