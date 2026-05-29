Фемида признала, что Инесса Куляжева недополучила более пяти миллионов рублей при разводе с замруководителя исполкома Казани, — это ломает обвинение по уголовному делу женщины.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Лаишевский райсуд Татарстана наконец вынес решение по затянувшемуся делу о разделе совместно нажитого имущества между замруководителя исполкома Казани Игорем Куляжевым и его бывшей женой Инессой Куляжевой. По решению председательствующей Наили Ахмадеевой, кстати, в прошлом сотрудницы исполкома Казани, чиновник должен выплатить экс-супруге более 5,2 миллиона рублей.

Эта сумма оказалась половиной тех денег и ценных бумаг, которыми муниципальный служащий располагал на момент развода. Напомним, что изначальные требования Куляжевой к бывшему мужу превышали 40 миллионов рублей — и появилась эта цифра из анализа движения денежных средств ответчика за несколько лет до развода. Инесса Куляжева считает, что ее супруг заранее готовился к разводу и потому заблаговременно выводил со счетов десятки миллионов рублей через третьих лиц. Как раз эту динамику женщина и отразила в требованиях иска.

Суд, впрочем, движение активов оценивать не стал — и просто разделил то, что было у Куляжева на счетах к моменту развода, то есть на 11 мая 2023 года. Однако без внимания правоохранителей замруководителя исполкома Казани не остался: в гражданское дело вступила прокуратура, представитель которой объявил на суде, что чиновника все же проверят, но «отдельно от гражданско-правового спора».

Что решение гражданского дела значит для Куляжевой?

Решение Лаишевского райсуда Татарстана бывшая жена замруководителя исполкома Казани ожидала более полугода — несколько раз процесс стартовал сначала, а даты судебных заседаний назначались с промежутками в более чем две недели. Все изменилось после того, как адвокат Куляжевой Юрий Ложкин заявил председательствующей отвод из-за возможного конфликта интересов: на суде вскрылось, что служительница Фемиды Наиля Ахмадеева около 10 лет проработала в исполкоме Московского района Казани.

Отвод судья отклонила. Однако после того, как детали ее биографии стали общеизвестны, решила назначить судебное заседание всего лишь через день — и уже в рамках следующего процесса вынесла решение по делу, отклонив ходатайство ответчика. При этом решение вынесено не в пользу Куляжева.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань», на фото Руслан Заббаров

Но почему оно так важно для бывшей супруги чиновника? Адвокат Юрий Ложкин рассказал «Вечерней Казани», что постановление о взыскании с Куляжева совместно нажитого имущества в размере более чем 5,2 миллиона рублей является неоспоримым подтверждением наличия имущественного спора между сторонами — и суд апелляционной инстанции не сможет его игнорировать при рассмотрении жалобы Куляжевой на свой приговор по уголовному делу.

Напомним, что в феврале этого года Московский райсуд Казани признал женщину и двух ее так называемых сообщников Александра Прохорова и Руслана Заббарова виновными в вымогательстве пяти миллиардов рублей у замруководителя исполкома Казани. Куляжевой назначили четыре года общего режима, Прохорову и Заббарову дали по два и три года «строгача».

По версии следствия, тройка осужденных «под угрозой распространения лживых сведений» вымогала у чиновника активы, которыми он, как сам Игорь Куляжев признавался на допросах, не располагал. Вину в вымогательстве Куляжева не признала и утверждала, что лишь пыталась напомнить мужу о невыполненных обязательствах по разделу имущества после развода. Все, чего хотела женщина, — это урегулировать спор в досудебном порядке, однако Куляжев не стал предоставлять ей документы по своим счетам. Тогда она решила нанять «частных детективов» из бывших силовиков — Прохорова и Заббарова.

Те помогли Куляжевой составить на чиновника заявление, в котором описали скрытое имущество замруководителя исполкома. Имея на руках эти данные, Инесса Куляжева решила переговорить с бывшим супругом и напомнить тому о невыполненных обязательствах по брачному договору. Не вышло. Куляжев заявил на нее в полицию — и женщину привлекли за вымогательство пяти миллиардов рублей. Защитник Куляжевой надеется обжаловать приговор — и решение Лаишевского райсуда Татарстана станет серьезным аргументом в апелляции.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань», на фото Александр Прохоров

Теперь к вопросам стороны «а можно ли вымогать у человека имущество, которым он не располагает?» или «можно ли считать угрозой намерение обратиться в правоохранительные органы?» добавится «а можно ли вообще вменять вымогательство, если гражданский суд решил, что Куляжева имела право на имущество чиновника?». Верховный суд России, как в прениях сторон подчеркнул адвокат Куляжевой Юрий Ложкин, однозначно высказался о том, что вымогательство вменять не могут.

Об этом говорит постановление пленума № 56 от 2015 года: «Если требование передачи имущества или права на имущество <…> является правомерным, но сопровождается указанной в части 1 статьи 163 УК РФ угрозой, то такие действия не влекут уголовную ответственность за вымогательство», отмечал в своей речи адвокат.

Позиция сторон по гражданскому делу

Что же касается позиции Куляжевой и Куляжева по гражданскому делу, то перед тем как удалиться в совещательную комнату, председательствующая Ахмадеева попросила представителей разрешить все противоречия. Юрист замруководителя исполкома Казани Алексей Голубцов заявил в суде, что «любой доход является совместным, который получен в период брака», добавив, что деньги со счетов расходовались вообще-то в интересах семьи.

— Поскольку речь идет о денежных средствах, то резюмируется, что они расходовались в интересах семьи. А доказать обратное должна та сторона, которая заявляет о компенсации. Пока сколь-нибудь вразумительных пояснений, что денежные средства — давайте уже говорить своими словами — уходили куда-то «налево», на личные нужды Куляжева, моего доверителя, Игоря Владимировича, такого пока у нас нет, — разъяснил свою позицию по делу представитель замруководителя исполкома Казани Алексей Голубцов.

Интересно, что в самом начале процесса юрист просил о назначении финансово-бухгалтерской экспертизы, чтобы точно установить, куда все же уходили средства. Суд в ходатайстве отказал.

— Я считаю, уважаемый суд, что юридически значимым обстоятельством является все-таки вопрос о том, куда деньги-то уходили, — обосновал свое прошение Голубцов.

— Но куда они уходили, может быть, вы и поясните, вы же представитель в данном случае ответчика. Он же и может пояснить, каким образом расходовались данные денежные средства. Если вы полагаете, что эти деньги расходовались в целях семьи — если нет, то почему? — спросила судья.

— У нас в данном случае и приоритет, что они расходовались в интересах семьи, — вдруг и без экспертизы ответил представитель ответчика.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Представитель же Инессы Куляжевой начал с уточнения суммы требований: юрист запросил компенсацию в 41,8 миллиона рублей, а также 1,3 миллиона рублей (эквивалент стоимости всех ценных бумаг чиновника, которыми он располагал на момент развода).

Кроме того, Ложкин в обоснование своей позиции заявил, что деньги, поступающие на счета Куляжева, предоставляла чиновнику сама Инесса Куляжева — она занималась бизнесом, а компьютером не владела, поэтому в семье за преумножение капитала отвечал муж. Куляжева же следила за сохранностью совместно нажитого имущества и отвечала за быт. При этом Ложкин не подтвердил передачу денег Куляжеву документально — как не подтвердил расходование средств «в интересах семьи» Голубцов.

По словам представителя истца, разрешить этот вопрос не смогла бы и экспертиза, о проведении которой просил представитель ответчика, поскольку вопросом ее исследования были бы имеющиеся в деле банковские документы, из которых неясно, каким именно образом средства поступали на счета Куляжева, а после утекали с них. В деле есть лишь сведения «о приходе» и «расходе». Однако если Куляжев отрицает право своей бывшей супруги на деньги с его счетов — и она ничего ему не передавала, — то откуда взялись 83 миллиона рублей, задается вопросом Ложкин.

Кто был инициатором развода?

Отметим, что гражданское дело — не единственный фронт борьбы четы Куляжевых. Кировский райсуд Казани сегодня рассматривает иск чиновника к бывшей жене о признании недействительным брачного договора, по которому стороны во время развода делили имущество (и разделили не до конца, как показал Лаишевский райсуд Татарстана). Пока производство по делу приостановлено для проведения психологической экспертизы — Куляжев считает, что при составлении брачного договора на него давили теперь уже бывшая супруга и ее сообщники. Муниципальный служащий планирует доказать это с помощью специалистов.

— Это был как раз тот период времени (речь идет о заключении брачного договора. — «ВК»), когда дорогая супруга [ответчика] вместе со своими сообщниками совершала в отношении Куляжева преступления, что установлено приговором Московского районного суда города Казани. Поэтому, собственно, этот брачный договор нами и оспаривается. Тут вот представитель [Инессы Куляжевой] все утверждает о том, что Куляжев сам пошел в нотариальную контору. Но ведь мы же знаем: то, что он сам по себе туда пошел, не говорит о том, что он добровольно его (брачный договор. — «ВК») заключил, — высказался на процессе в Лаишевском райсуде Голубцов.

— Ваша честь, разрешите реплику по этому поводу. Если есть такая необходимость, могу приобщить приговор суда и допрос потерпевшего, где он говорит, что сам был инициатором заключения брачного договора, и никаких фигурантов, юристов истца, он не знал — ни Прохорова, ни Заббарова. Но все это будет рассматриваться уже в Кировском суде, поэтому, считаю, нет необходимости [сейчас рассматривать этот вопрос], — парировал Ложкин на последнем процессе.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Отметим, что из материалов как гражданского, так и уголовного дела следует: брачный договор между Куляжевыми заключен в апреле 2023 года — за месяц до развода. А первая встреча между Игорем Куляжевым и Инессой Куляжевой, посвященная обсуждению раздела имущества, состоялась в июне 2023 года в квартире на Восстания в Казани. В этой квартире Игорь Куляжев даже снимал видео, на котором просил Прохорова и Заббарова представиться, поскольку просто не знал их, о чем также говорил и на допросах, после предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Так было ли давление? Теперь это прояснит Кировский районный суд. Что же до обжалования решения Лаишевского суда, то стороны еще не приняли соответствующего решения.