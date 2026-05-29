Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков из Башкирии. Их обвинили в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Следствие полагает, что парни осенью 2025 года попали под влияние мошенника, который вовлек их в преступную схему. Злоумышленник делал заказы товаров в пункт выдачи маркетплейса в Альметьевске. А подростки ездили туда на такси из Башкирии, отвлекали внимание сотрудников ПВЗ и похищали товары. После этого отправляли вещи почтой «руководителю», за что получали вознаграждение. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее сообщалось, что студент, учившийся в Казани, под воздействием мошенников забирал деньги у жертв. У несовершеннолетней девушки парень забрал золотые украшения, сдал в ломбард и перевел деньги аферистам.

