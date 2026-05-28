У несовершеннолетней девушки парень забрал золотые украшения, сдал в ломбард и перевел деньги аферистам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Полицейские задержали 19-летнего студента одного из вузов Казани. Парня подозревают в участии в многоэпизодной мошеннической схеме, связанной с хищением денег и ювелирки у россиян. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Предварительно, парень и сам стал жертвой мошенников. Он находился под психологическим воздействием. Ему сначала позвонили из медучреждения, потом пришло сообщение о якобы взломе «Госуслуг» и оформлении на него счетов, через которые финансируется противоправная деятельность.

Под предлогом «помощи следствию» злоумышленники убедили молодого человека установить приложения для видеосвязи. Затем неизвестные начали давать студенту различные указания. Парень выезжал в разные города, где забирал ценности и деньги у жертв.

Один из эпизодов — хищение золотых украшений у несовершеннолетней девушки из Бугульмы. Он сдал золото в ломбард, а деньги в размере более 1,6 миллиона рублей перевел мошенникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников организованной преступной схемы.

Ранее сообщалось, что ущерб от IT-мошенничеств в Татарстане за четыре месяца составил 1,5 миллиарда рублей. Отдельные пострадавшие по-прежнему отдают десятки миллионов рублей.

