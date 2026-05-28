Происшествия
28 мая 15:59
«Вечерняя Казань»

У ГИБДД появились новые подробности по ДТП с автобусами в Казани

Пострадал не только автобус, но и легковой автомобиль.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ДТП на Горьковском шоссе были задействованы не только два автобуса, но и легковой автомобиль. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель одного из автобусов «Нефаз» не не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и не соблюдал скоростной режим, из-за чего и врезался во второй автобус. От сильного удара автобус отбросило вперед, и он врезался в стоявший перед ним легковой автомобиль «Сузуки». Машина находилась в неподвижном состоянии из-за технической неисправности.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Движение по Горьковскому шоссе в данном районе затруднено. Детали происшествия и степень вины участников устанавливаются сотрудниками полиции.

Напомним, после аварии с автобусами на Горьковском шоссе в Казани за медпомощью обратились, предварительно, десять человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавших детей направили в ДРКБ. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Казани также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

