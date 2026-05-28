После ДТП с автобусами на Горьковском шоссе в Казани возбуждено уголовное дело
Проводятся следственные действия.
Уголовное дело возбудили после аварии с двумя автобусами на Горьковском шоссе в Казани. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК России по Татарстану.
Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Прокуратура Казани также взяла на контроль ход расследования уголовного дела. На место происшествия выехал первый заместитель прокурора города Казани Ильнур Насибуллин.
Напомним, в аварии пострадали 12 человек, в том числе четыре ребенка. Предварительно, один из водителей не успел затормозить и врезался в другой автобус.
