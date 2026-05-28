Автор фото: соцсети

На Горьковском шоссе в Казани столкнулись два автобуса. В ДТП пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, пишет Baza.

Предварительно, один из водителей не успел затормозить и врезался в другой автобус — кабину виновника аварии буквально смяло. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП было приостановлено движение трамвая №4 в Казани. Автомобиль врезался в трамвай.

