В аварии с автобусами на Горьковском шоссе в Казани пострадали 12 человек
В их числе четыре ребенка.
На Горьковском шоссе в Казани столкнулись два автобуса. В ДТП пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, пишет Baza.
Предварительно, один из водителей не успел затормозить и врезался в другой автобус — кабину виновника аварии буквально смяло. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что из-за ДТП было приостановлено движение трамвая №4 в Казани. Автомобиль врезался в трамвай.
