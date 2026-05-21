Самым высокооплачиваемым ректором Казани стал ректор КНИТУ-КХТИ
Руководитель КФУ Ленар Сафин упал в рейтинге дохода.
Глава Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Казаков с заработной платой в 912 тысяч рублей стал самым высокооплачиваемым ректором столицы республики, сместив вниз по списку руководителя КФУ Ленара Сафина на целых две позиции. На втором месте оказался Кирилл Охоткин, новый ректор КНИТУ-КАИ. Его доход в месяц равнялся 815 тысячам рублей в 2025 году. Информацию об этом опубликовало Минобрнауки России.
Третье место досталось Сафину с показателем в 703 тысячи рублей, хотя ранее он лидировал в этом рейтинге. В конце списка оказались руководители КГЭУ и КГАСУ с зарплатами 678 тысяч рублей и 526 тысяч рублей в месяц.
Заместители, первые проректоры, исполняющие обязанности и другие первые лица вузов, как правило, в прошлом году получали чуть меньше своих начальников — разница зарплат варьируется в районе 100—400 тысяч рублей. Например, от Сафина первого проректора КФУ Дмитрия Таюрского отделяет всего 78 тысяч рублей.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что обучение в вузах Казани по стоимости обгоняет Европу. Столица Татарстана давно перестала быть «бюджетной» альтернативой Москве.
