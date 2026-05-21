21 мая 17:53
«Вечерняя Казань»

В Минздраве назвали количество бесплодных женщин в России

Согласно статистике, в прошлом десятилетии число колебалось в незначительном диапазоне.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На сегодняшний день число россиянок с бесплодием достигло в среднем 7,8 случая на одну тысячу женщин. В расчет берутся жительницы репродуктивного возраста (18—49 лет), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

В 2012 году показатель составлял 6,4 случая. За прошлое десятилетие значение колебалось, достигнув максимума в 8,5 случая в 2017 и 2019 годах.

Напомним, что свыше 200 тысяч казанцев в этом году пройдут диспансеризацию репродуктивного здоровья. Обследование коснется жителей в возрасте от 18 до 49 лет.

Также медики высказались по поводу мужского репродуктивного здоровья. Мужчины могут оставаться фертильными всю жизнь, но зачатие после 25 лет грозит генетическими проблемами у ребенка.


