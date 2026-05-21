В Минздраве назвали количество бесплодных женщин в России
Согласно статистике, в прошлом десятилетии число колебалось в незначительном диапазоне.
На сегодняшний день число россиянок с бесплодием достигло в среднем 7,8 случая на одну тысячу женщин. В расчет берутся жительницы репродуктивного возраста (18—49 лет), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
В 2012 году показатель составлял 6,4 случая. За прошлое десятилетие значение колебалось, достигнув максимума в 8,5 случая в 2017 и 2019 годах.
Напомним, что свыше 200 тысяч казанцев в этом году пройдут диспансеризацию репродуктивного здоровья. Обследование коснется жителей в возрасте от 18 до 49 лет.
Также медики высказались по поводу мужского репродуктивного здоровья. Мужчины могут оставаться фертильными всю жизнь, но зачатие после 25 лет грозит генетическими проблемами у ребенка.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.
Люди не могут мыться уже больше недели, а УК сперва игнорировала жалобы.
По его мнению, расширение границ молодости только откладывает создание семей.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.