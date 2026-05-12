До какого возраста татарстанцы могут становиться отцами

Зачатие в возрасте старше 25 лет повышает риски генетических отклонений у ребенка, предупреждают врачи.

Формально сперматогенез у мужской половины населения продолжается всю жизнь, однако с течением лет вероятность зачать и родить здорового ребенка снижается. Об особенностях фертильности у мужчин рассказал кандидат медицинских наук, сотрудник Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

Фертильность на самом деле сохраняется у мужчин достаточно долго, особенно если рядом находится репродуктивно активная женщина. Наиболее благоприятным временем для зачатия является возраст от 18 до 25 лет, поскольку после этого увеличивается вероятность появления у ребенка генетических отклонений. У женщин количество половых клеток уменьшается в процессе старения, в то время как у мужчин просто снижается подвижность сперматозоидов. Это и уменьшает вероятность естественного зачатия.

«Тем не менее вероятность зачатия полностью не исчезает. Более того, современные медицинские методы позволяют успешно становиться родителями даже в пожилом возрасте, поэтому сегодня нередко можно встретить возрастных родителей с новорождёнными детьми», — подытожил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что в Казани свыше 200 тысяч человек пройдут диспансеризацию репродуктивного здоровья. Всего в столице республики планируют провести 820 тысяч профилактических осмотров.

