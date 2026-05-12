12 мая 16:47
Медики назвали дату начала эпидемии хантавируса

Масштабы распространения станут ясны после инкубационного периода в три недели.

Автор фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Случаи заражения за пределами судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, начнут проявляться через 22 дня после инцидента на лайнере. Как заявил американский врач и исследователь Стивен Куэй, о начале эпидемии или ее отсутствии можно будет точно сказать 19 мая. Об этом сообщает «Дейли телеграф».

Пока остается неясным, могли ли покинувшие зараженное судно пассажиры передать инфекцию другим людям. Как выяснил Куэй, в среднем симптомы начали проявляться через три недели, поэтому и инфицирование «третьего колена» проявится спустя такой период времени.

Напомним, что вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантике унесла жизни трёх человек. На борту находилось 150 пассажиров.

