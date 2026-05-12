Если кандидат не может сдать «практику» более полугода, то «теорию» придется пересдать.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В силу вступили новые правила для желающих сдать на водительские права. В частности, практический экзамен по вождению назначается в течение 60 дней после сдачи теоретической части. До этого срок был в 180 дней, пишет «Газета.ру».

Если будущий водитель не сможет сдать практический экзамен в течение более полугода, то ему придется пересдавать и теоретическую часть.

Ранее сообщалось, что для водителей с категорией «С» хотят отменить сдачу теории на «СЕ». Сейчас процедура лишь создает дополнительную административную и временную нагрузку.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.