12 мая 20:20
Казанцы стали чаще путешествовать с детьми

Туры после майских праздников подешевели на 12 процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Чаще всего казанцы путешествуют парами — таких бронирований 50 процентов. Это на три процента меньше по сравнению с прошлым годом. Выросло число поездок с детьми — до 37 процентов против 33 в 2025 году. Доля соло-туристов осталась стабильной на уровне 10 процентов, а вот компании стали путешествовать реже — их доля снизилась до двух процентов с четырех, выяснили аналитики Level.Travel.

Казанцы предпочитают Турцию — ее выбрали 47 процентов. Средний чек — 170 тысяч рублей. В цену входит авиаперелет, проживание и медицинская страховка. На втором месте Египет с долей в 22 процента и средним чеком в 232 тысячи рублей. Третье место — внутренний туризм (14 процентов). Средний чек по стране 61 тысяча рублей. А самые популярные места — Санкт-Петербург и Сочи с долями в 19 и 54 процента поездок. Вырос интерес к Вьетнаму (с 3 до 5 процентов). Здесь средний чек составляет 188 тысяч рублей.

В некоторые страны стало дешевле поехать после майских праздников. Например, тур в Египет на двоих на семь ночей обойдется на 12 процентов меньше, чем на майские (158 тысяч против 181 тысячи рублей). Дешевле стали Таиланд, Мальдивы и Китай.

Ранее сообщалось, что судебный туризм набирает популярность в России. Ходить на открытые заседания стало модным досугом, особенно среди домохозяек и молодых девушек.

