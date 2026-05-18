Автор фото: скриншот видео

Скончался известный адвокат Александр Коган, он умер в больнице. Юристу было 73 года. Пока неизвестны дата и место прощания.

Коган родился в Казани. Перед адвокатурой он работал в правоохранительных органах, а в 1990-е стал адвокатом. Позже Коган оказался одним из основателей коллегии «Рыбак, Коган и партнеры» — одной из крупнейших в Татарстане. Сейчас в ней состоят 58 адвокатов.

Среди последних резонансных процессов — защита «положенца» Сергея Нейдерова и пожизненно осужденного лидера «Жилки» Юрия Марухина.

Напомним, Коган рассказывал «Вечерней Казани» о своем увлечении. Первого слоненка - поделку из сандалового дерева - Коган купил больше тридцати лет назад на выставке в музее Горького. В его уникальной коллекции на тот момент было четыре сотни фигурок этих животных.

