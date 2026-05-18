Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани
Пока неизвестны дата и место прощания.
Скончался известный адвокат Александр Коган, он умер в больнице. Юристу было 73 года. Пока неизвестны дата и место прощания.
Коган родился в Казани. Перед адвокатурой он работал в правоохранительных органах, а в 1990-е стал адвокатом. Позже Коган оказался одним из основателей коллегии «Рыбак, Коган и партнеры» — одной из крупнейших в Татарстане. Сейчас в ней состоят 58 адвокатов.
Среди последних резонансных процессов — защита «положенца» Сергея Нейдерова и пожизненно осужденного лидера «Жилки» Юрия Марухина.
Напомним, Коган рассказывал «Вечерней Казани» о своем увлечении. Первого слоненка - поделку из сандалового дерева - Коган купил больше тридцати лет назад на выставке в музее Горького. В его уникальной коллекции на тот момент было четыре сотни фигурок этих животных.
Ранее сообщалось, что умер адвокат Генрих Падва. Легендарный юрист добился отмены смертной казни в России.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Активно идет нерест карася и леща.
Чеки приходят с адресов маркетплейсов.
Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.
Мессенджер подписал соглашения с крупнейшими операторами связи.
Такая же история ожидается по всей стране.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.