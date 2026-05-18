18 мая 13:43
Дилия Мингазова

Журналист

Байки, водоемы, окна: основные причины гибели детей Татарстана в летние каникулы

Прежде всего за несовершеннолетними должны следить родители.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дети в Татарстане погибают из-за несчастных случаев. Что становится причиной смерти чаще всего, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Александр Цеханович.

- Лето, жара - все тянутся к воде. Каждое лето вопрос гибели детей остается актуальным: дети тонут, купаясь на необорудованных пляжах, зачастую без надзора взрослых, - назвал одну из причин Цеханович.

Как отметил представитель прокуратуры, родители обязаны воспитывать своих детей - за неисполнение обязанностей предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.

Второй пункт - ДТП. Сейчас вместе с традиционной проблемой детей-пешеходов, которые в силу возраста отвлекаются от дороги, есть и новая проблема: несовершеннолетние на СИМ, которые выезжают на дороги общего пользования. По словам начотдела, чаще всего такую технику покупают сами родители. В итоге дети попадают в аварии с тяжкими последствиями.

Еще одна причина - бытовая, но очень опасная ситуация: падение детей из окон. Большинство таких случаев возникает, когда ребенок опирается на москитные сетки.

- Никакие межведомственные усилия не приведут к ожидаемому результату, если главную работу не будет выполнять семья, - отметил Цеханович.

Взрослые должны контролировать досуг своих детей, исключать доступ к ключам мототехники и не оставлять малышей в комнате с доступом к окну - следить за ними, заключил спикер.

Ранее мы писали, что в Казани на объектах железнодорожной инфраструктуры в прошлом году погибло пять несовершеннолетних, всего жизни лишились 27 человек. Только за первый квартал этого года зафиксировано три смерти на путях, еще двое жителей пострадали.

