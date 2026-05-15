Инженер «Татнефти» выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
В Верховном суде Татарстана, в рамках процесса об обжаловании приговора Линару Сунгатуллину — бывшему начальнику отдела по надзорной деятельности регионального МЧС, допросили свидетеля защиты Наиля Ахметгараева, инженера ПАО «Туполев», сообщает журналист «Вечерней Казани».
Свидетель отметил, что в 2019 году он как независимый эксперт по противопожарной безопасности проходил в МЧС соответствующую аккредитацию, сдавал тестирование. «Корочка» от ведомства позволила Ахметгараеву выдавать экспертные заключения о соответствии помещений требованиям противопожарной безопасности.
При этом свидетель подчеркнул, что заверенные им экспертизы в МЧС регистрировались автоматически, без какого-либо участия должностных лиц, что в корне противоречит версии обвинения, согласно которой Сунгатуллин получал взятки от предпринимателей за приемку таких «бесплатных» экспертиз. По данным правоохранителей, общая сумма «незаконных вознаграждений» для экс-начотдела МЧС Татарстана превысила пять миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что суд первой инстанции приговорил Линара Сунгатуллина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей. Это решение суда почти без изменений дошло до кассационной инстанции, где было отменено и возвращено в Верховный суд Татарстана — на уровень апелляционной инстанции, где защите уже предоставили возможность в полной мере допросить своих свидетелей.
Ожидается, что на следующем процессе стороны продолжат допрос.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.