Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Верховном суде Татарстана, в рамках процесса об обжаловании приговора Линару Сунгатуллину — бывшему начальнику отдела по надзорной деятельности регионального МЧС, допросили свидетеля защиты Наиля Ахметгараева, инженера ПАО «Туполев», сообщает журналист «Вечерней Казани».

Свидетель отметил, что в 2019 году он как независимый эксперт по противопожарной безопасности проходил в МЧС соответствующую аккредитацию, сдавал тестирование. «Корочка» от ведомства позволила Ахметгараеву выдавать экспертные заключения о соответствии помещений требованиям противопожарной безопасности.

При этом свидетель подчеркнул, что заверенные им экспертизы в МЧС регистрировались автоматически, без какого-либо участия должностных лиц, что в корне противоречит версии обвинения, согласно которой Сунгатуллин получал взятки от предпринимателей за приемку таких «бесплатных» экспертиз. По данным правоохранителей, общая сумма «незаконных вознаграждений» для экс-начотдела МЧС Татарстана превысила пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции приговорил Линара Сунгатуллина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей. Это решение суда почти без изменений дошло до кассационной инстанции, где было отменено и возвращено в Верховный суд Татарстана — на уровень апелляционной инстанции, где защите уже предоставили возможность в полной мере допросить своих свидетелей.

Ожидается, что на следующем процессе стороны продолжат допрос.

