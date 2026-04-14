Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Верховного суда Татарстана, ранее оставившего в силе наказание для Линара Сунгатуллина — бывшего начальника отдела по надзорной деятельности МЧС Татарстана, осужденного за взятки на 10 лет «строгача». Соответствующая информация появилась на сайте суда.

В обосновании решения об отмене апелляционного постановления говорится, что Верховный суд Татарстана «не дал надлежащей оценки» доводам защиты и отклонил их без «приведения обоснованных мотивов».

Напомним, что адвокат Сунгатуллина Ильшат Гильманов просил суд оправдать своего доверителя, указывая на отсутствие прямых доказательств по делу, например, видеозаписей, подтверждающих получение полковником МЧС взятки. При этом защитник также отмечал, что действия, за совершение которых Сунгатуллин якобы получал «незаконное вознаграждение» не входили в его должностные полномочия, а все обвинение строится на показаниях свидетелей.

Сам осужденный в своей кассационной жалобе отметил, что следствием «не изъято ни одной денежной суммы, якобы переданной ему в качестве взятки, не представлено ни одного доказательства их происхождения или снятия со счетов взяткодателей». Показания свидетелей обвинения Сунгатуллин связывает с их желанием избежать уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что свой 10-летний срок экс-начотдела регионального МЧС получил за взятки, «уплаченные» бизнесменами в обмен на регистрацию заключений независимой оценки пожарного риска. По закону эта процедура проводится бесплатно.

