Происшествия
29 мая 18:10
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Жительница Казани, которая спасла тонущего в ледяной воде ребенка, получит 1 млн

Женщина получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

Жительница Казани, которая спасла тонущего в ледяной воде ребенка, получит 1 млн

Автор фото: скриншот видео (обработано с помощью ИИ)

За спасение 8-летнего мальчика, тонущего в ледяной воде, премию имени Тиграна Кеосаяна получит жительница Казани Галия Ситдикова. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Увидела, как на берегу кричал ребенок, а его друг уже захлебывался и тонул. Галия прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчишку, пока стоявшие на берегу люди снимали происходящее на телефоны», - сообщила Симоньян.

Напомним, инцидент случился 4 мая в Авиастроительном районе Казани. Мальчик плавал по водоему на надувном матрасе, и плавательное средство перевернулось. В этот момент Галия и ее муж ехали на рыбалку и заметили мальчика. Женщина тут же бросилась на помощь.

Премия выдается людям, которые спасают людей, рискуя собой. Ранее ее получали удерживавший позиции в одиночку более двух месяцев боец СВО и дворник из Санкт-Петербурга, поймавший выпавшего из окна ребенка.

Ранее сообщалось, что заблудившегося ночью татарстанца спасли сотрудники МЧС. Спасатели обнаружили мужчину в 6 километрах от посёлка Лесхоз.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года

Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет

Мужчине провели операцию из-за рака легкого.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцы жалуются на стоимость «черешни бизнес-класса»

Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане обнаружили почти две тысячи тонн некачественной пшеницы

Образцы имели затхлый запах и крошились, что не свойственно здоровому зерну.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.