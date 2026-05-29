Жительница Казани, которая спасла тонущего в ледяной воде ребенка, получит 1 млн
Женщина получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
За спасение 8-летнего мальчика, тонущего в ледяной воде, премию имени Тиграна Кеосаяна получит жительница Казани Галия Ситдикова. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«Увидела, как на берегу кричал ребенок, а его друг уже захлебывался и тонул. Галия прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчишку, пока стоявшие на берегу люди снимали происходящее на телефоны», - сообщила Симоньян.
Напомним, инцидент случился 4 мая в Авиастроительном районе Казани. Мальчик плавал по водоему на надувном матрасе, и плавательное средство перевернулось. В этот момент Галия и ее муж ехали на рыбалку и заметили мальчика. Женщина тут же бросилась на помощь.
Премия выдается людям, которые спасают людей, рискуя собой. Ранее ее получали удерживавший позиции в одиночку более двух месяцев боец СВО и дворник из Санкт-Петербурга, поймавший выпавшего из окна ребенка.
Ранее сообщалось, что заблудившегося ночью татарстанца спасли сотрудники МЧС. Спасатели обнаружили мужчину в 6 километрах от посёлка Лесхоз.
