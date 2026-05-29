Врачи применили новый подход и сделали всю работу экстренно.

Автор фото: Минздрав Татарстана

В Республиканской клинической больнице Казани провели сложнейшую операцию 32-летней женщине из Нурлата. Она работала фитнес-тренером и пострадала в ДТП, упав с мотоцикла. Травма оказалась тяжёлой — сложный вывих плеча с вдавленным переломом головки плечевой кости.

Обычно в таких случаях сначала вправляют вывих, а пластику и реконструкцию делают позже, в плановом порядке. Но травматологи РКБ пошли другим путём и выполнили весь объём сразу в экстренном режиме.

За два часа хирурги Гамиль Гарифуллов и Максим Никитин вправили вывих, взяли костный трансплантат с крыла подвздошной кости таза пациентки и восстановили повреждённую плечевую кость, зафиксировав её специальными винтами. Затем поэтапно реконструировали кость, сухожилия и мышцы. Заведующий отделением Гамиль Гарифуллов назвал это высшим пилотажем в неотложной травматологии.

