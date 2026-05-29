Происшествия
29 мая 13:08
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Хирурги РКБ за одну операцию спасли плечо тренеру, упавшему с мотоцикла

Врачи применили новый подход и сделали всю работу экстренно.

Хирурги РКБ за одну операцию спасли плечо тренеру, упавшему с мотоцикла

Автор фото: Минздрав Татарстана

В Республиканской клинической больнице Казани провели сложнейшую операцию 32-летней женщине из Нурлата. Она работала фитнес-тренером и пострадала в ДТП, упав с мотоцикла. Травма оказалась тяжёлой — сложный вывих плеча с вдавленным переломом головки плечевой кости.

Обычно в таких случаях сначала вправляют вывих, а пластику и реконструкцию делают позже, в плановом порядке. Но травматологи РКБ пошли другим путём и выполнили весь объём сразу в экстренном режиме.

За два часа хирурги Гамиль Гарифуллов и Максим Никитин вправили вывих, взяли костный трансплантат с крыла подвздошной кости таза пациентки и восстановили повреждённую плечевую кость, зафиксировав её специальными винтами. Затем поэтапно реконструировали кость, сухожилия и мышцы. Заведующий отделением Гамиль Гарифуллов назвал это высшим пилотажем в неотложной травматологии.

Ранее сообщалось, что пенсионерке в Татарстане в ходе операции восстановили пищеварительную систему. У пациентки выявили сразу две опухоли поджелудочной железы - в головке и теле органа.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Новый электропоезд Казань - Ижевск курсирует уже неделю: сколько стоит проезд

Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года

Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет

Мужчине провели операцию из-за рака легкого.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцы жалуются на стоимость «черешни бизнес-класса»

Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.