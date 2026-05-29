Хирурги РКБ за одну операцию спасли плечо тренеру, упавшему с мотоцикла
Врачи применили новый подход и сделали всю работу экстренно.
В Республиканской клинической больнице Казани провели сложнейшую операцию 32-летней женщине из Нурлата. Она работала фитнес-тренером и пострадала в ДТП, упав с мотоцикла. Травма оказалась тяжёлой — сложный вывих плеча с вдавленным переломом головки плечевой кости.
Обычно в таких случаях сначала вправляют вывих, а пластику и реконструкцию делают позже, в плановом порядке. Но травматологи РКБ пошли другим путём и выполнили весь объём сразу в экстренном режиме.
За два часа хирурги Гамиль Гарифуллов и Максим Никитин вправили вывих, взяли костный трансплантат с крыла подвздошной кости таза пациентки и восстановили повреждённую плечевую кость, зафиксировав её специальными винтами. Затем поэтапно реконструировали кость, сухожилия и мышцы. Заведующий отделением Гамиль Гарифуллов назвал это высшим пилотажем в неотложной травматологии.
Ранее сообщалось, что пенсионерке в Татарстане в ходе операции восстановили пищеварительную систему. У пациентки выявили сразу две опухоли поджелудочной железы - в головке и теле органа.
