У пациентки выявили сразу две опухоли поджелудочной железы - в головке и теле органа.

Автор фото: Минздрав Татарстана

В казанском РКОД хирурги заново восстановили работу пищеварительной системы 71-летней пациентке с механической желтухой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В ходе обследования у пенсионерки обнаружили сразу две опухоли поджелудочной железы — в головке и теле органа. Сохранить часть железы было невозможно. Сначала врачи дренировали желчные протоки, чтобы убрать желтуху, затем провели 4 курса химиотерапии. После этого пациентку направили на операцию.

В ходе пятичасовой операции хирурги полностью удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, селезёнку и желчный пузырь. Однако необходимо было заново восстановить прохождение пищи и желчи, при этом манипуляции провести лапароскопически, через небольшие проколы, без большого разреза. Работа велась рядом с крупными сосудами, требовалась предельная точность.

Операция прошла успешно, пациентка уже выписана домой.

