Пенсионерке в Татарстане в ходе операции восстановили пищеварительную систему
У пациентки выявили сразу две опухоли поджелудочной железы - в головке и теле органа.
В казанском РКОД хирурги заново восстановили работу пищеварительной системы 71-летней пациентке с механической желтухой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
В ходе обследования у пенсионерки обнаружили сразу две опухоли поджелудочной железы — в головке и теле органа. Сохранить часть железы было невозможно. Сначала врачи дренировали желчные протоки, чтобы убрать желтуху, затем провели 4 курса химиотерапии. После этого пациентку направили на операцию.
В ходе пятичасовой операции хирурги полностью удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, селезёнку и желчный пузырь. Однако необходимо было заново восстановить прохождение пищи и желчи, при этом манипуляции провести лапароскопически, через небольшие проколы, без большого разреза. Работа велась рядом с крупными сосудами, требовалась предельная точность.
Операция прошла успешно, пациентка уже выписана домой.
Ранее сообщалось, что врачи из Челнов и ещё трёх городов спасли пенсионера на операции онлайн. Была проведена уникальная операция на сердце с помощью телепрокторинга.
