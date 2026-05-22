Защитой текстов в СМИ при работе с ИИ займутся в Ассоциации руководителей медиа
Готовится соответствующая инициатива.
В Ассоциации руководителей медиа готовят инициативу по защите прав российских СМИ при использовании их материалов для обучения и базы данных ИИ-моделей, об этом стало известно в ходе форума ЦИПР.
Замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец напомнила, что ИИ сейчас могут работать с файлами, сервисами, собирать и структурировать информацию. При этом, по ее словам, запрос на «российский культурный код» в ИИ уже формируется со стороны пользователей, так как 82% опрошенных считают важным, чтобы ИИ понимал российский культурный код.
Понимание контекста, культурного кода может быть обеспечено возможностью использования материалов российских СМИ для обучения моделей, но только на взаимовыгодных условиях, подчеркнула Аблец. Она заметила, что поддержка отечественных ИИ-моделей должна сопровождаться защитой интересов правообладателей.
